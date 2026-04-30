Четвъртък, 30 Април 2026, 15:14
САЩ засилват фокуса си върху Балтийския регион

Уесли Бел Източник: БГНЕС
Докато вниманието на САЩ и света е насочено към множество геополитически горещи точки, в Камарата на представителите на американския Конгрес бе внесен законопроект, насочен към сигурността на североизточния фланг на НАТО, а именно балтийските държави.
 

Миналата седмица Комисията по външни работи на Камарата на представителите гласува с 41 гласа „за“ срещу 3 „против“ за приемането на Закона за оценка на сигурността на Балтийския регион (Baltic Security Assessment Act), чийто главен вносител е конгресменът Уесли Бел, демократ от Мисури.

 

Двупартийният законопроект е разработен така, че да гарантира, че САЩ имат ясно разбиране за „новите военни, кибер, хибридни и политически заплахи“, пред които са изправени Естония, Латвия и Литва, и да укрепи колективната отбрана на НАТО в тези напрегнати времена. В интервю за РСЕ Бел говори за ролята на източния фланг на НАТО в ограничаването на амбициите на руския президент Владимир Путин, за това как войната в Украйна оформя дългосрочната сигурност на региона, за последиците от сътрудничеството между Русия и Иран и защо вярва, че САЩ трябва да стоят до своите съюзници.

 

„Важно е да стоим до нашите съюзници, които стоят до нас, и е важно да бъдем надеждни партньори на нашите надеждни партньори. Този доклад ще оцени военните, кибер, хибридните и политическите заплахи, пред които е изправен балтийският регион. Докладът има за цел да идентифицира действия за засилване на отбранителното сътрудничество между САЩ и Балтийските държави, което е изключително важно – не само за нашите балтийски приятели, но и за нашата национална сигурност. Това са области, в които трябва да засилим ангажираността си.“

 

Бел подчерта, че е ясно, че Украйна е на първа линия на по-широките цели на Путин. „Ако погледнете картата, балтийският регион – Естония, Латвия и Литва – е ключов за нашата отбрана, нашата устойчивост и нашите усилия да осуетим неговите намерения.“

 

„Важно е да разберем уникалните заплахи, които нашите противници прилагат, било то в киберпространството, чрез хибридни тактики или чрез невоенни политически усилия като дезинформацията. Трябва да се изправим пред тези заплахи сериозно и ясно, с ясен поглед върху това, с което се сблъскваме, за да бъдем напълно подготвени. Много от предизвикателствата, пред които сме изправени, се простират далеч отвъд традиционното бойно поле и трябва да сме готови за всички тях.“

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Мерц защити НАТО на фона на сигналите на Тръмп за изтегляне на войски 0| 108 | Мерц защити НАТО на фона на сигналите на Тръмп за изтегляне на войски

НАЙ-ЧЕТЕНИ
ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 16| 12724 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент
Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават 6| 8692 | Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават
Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение 15| 8443 | Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 5374 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 15| 5320 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп
България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция 4| 5005 | България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 7| 4665 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3757 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
