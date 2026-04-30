Според анализатора Брент Тил от Jefferies, „икономиката на изкуствения интелект е в добро състояние“, а ръстът на приходите показва, че компаниите могат да понесат огромните инвестиции.

Акциите на Alphabet се повишават с 6% преди началото на търговията, като компанията се насочва към рекордна пазарна оценка от близо 4,5 трилиона долара. Amazon също отбелязва ръст, докато Microsoft леко понижава стойността си след силно представяне през последния месец.

По-негативна е реакцията към Meta. Въпреки че приходите ѝ нарастват с една трета, спадът в броя на потребителите, увеличените разходи и неясният график за нови AI продукти водят до поевтиняване на акциите с около 8%. Анализатори отбелязват, че инвеститорите се притесняват от трансформацията на компанията в силно капиталоемък бизнес.

За разлика от това, Google успява да убеди пазарите в потенциала си за растеж чрез AI. Компанията отчита 81% скок на нетната печалба до 62,6 млрд. долара и 22% увеличение на приходите до 110 млрд. долара за първото тримесечие. Част от резултата се дължи и на нереализирани печалби от инвестиции, включително участия в компании като SpaceX и Anthropic.

Приходите от търсачката на компанията скачат с 19% до 60,4 млрд. долара, а облачният ѝ бизнес достига 20 млрд. долара. Въпреки този напредък Google остава по-малък играч в облачния пазар спрямо Amazon и Microsoft. Amazon отчита 37,6 млрд. долара приходи от облачни услуги, а Microsoft – 34,7 млрд. долара. Google обаче постепенно увеличава пазарния си дял благодарение на стратегията си да разработва собствени AI чипове и технологии, което ѝ дава предимство по отношение на разходите и иновациите.

Компанията съобщава и за договори на стойност 460 млрд. долара за използване на капацитет в центрове за данни, което оправдава увеличаването на инвестициите ѝ до 190 млрд. долара тази година.

Междувременно Amazon отчита договори за 364 млрд. долара и очаква допълнителен ръст, включително благодарение на мащабно споразумение с Anthropic.

Microsoft също увеличава инвестициите си, като планира разходи от около 190 млрд. долара през 2026 г. Компанията предупреждава, че високите цени на хардуера и компонентите, особено паметите, оскъпяват изграждането на инфраструктурата. Въпреки това ръстът в облачните услуги с 40% носи рекордни приходи от 82,9 млрд. долара и печалба от 32 млрд. долара.

Meta увеличава бюджета си до 145 млрд. долара, но това предизвиква притеснения на пазарите, въпреки че приходите ѝ достигат 56,3 млрд. долара. Очаква се компанията да загуби около 113 млрд. долара пазарна стойност след спада на акциите.

Главният изпълнителен директор Марк Зъкърбърг коментира, че при разработката на нови AI модели приоритет остава качеството, а не бързото им пускане на пазара, като подчертава, че много от съществуващите решения все още не са достатъчно надеждни за масова употреба.