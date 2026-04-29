Случаят „Петрохан“: Пътят е отворен, разследващите твърдят – няма външна намеса

Пътят към хижата в района на прохода „Петрохан“ вече е отворен за движение, след като ограниченията, въведени заради мащабното разследване, бяха частично отменени. Към момента полицейско присъствие има единствено около опожарената сграда на хижата, която остава под засилена охрана, съобщава NOVA. Междувременно в района вече е поставена и паметна плоча за загиналите в трагедията „Петрохан–Околчица“.
 

Мистерията започна на 2 февруари тази година, когато в хижата бяха открити телата на трима мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Последва близо седмица активно издирване, което доведе до ново зловещо разкритие. В кемпер под връх Околчица бяха намерени още три тела – на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Всички шестима бяха идентифицирани като част от затворена група, за чийто лидер се смята Калушев.

 

Случаят предизвика широк обществен отзвук заради неясните обстоятелства и липсата на категорични заключения. Разследващите проверяват различни версии, включително възможна пряка връзка между двата инцидента. Въпреки че официално се изчаква приключването на съдебномедицинските експертизи, един детайл продължава да подхранва съмненията за насилствена смърт – намерената на мястото гилза от огнестрелно оръжие.

 

Находката е в пълен разрез с първоначалните предположения за инцидент и е основната причина криминалистите да извършват многократни огледи с металотърсачи. Тепърва балистичните анализи трябва да установят дали гилзата е свързана с оръжие на някой от присъстващите, или е следа от външно лице.

 

Макар достъпът за автомобили вече да е свободен, опожарената хижа остава основен обект за разследването и достъпът до нея е строго контролиран. Очаква се допълнителна информация да бъде оповестена едва след като приключат сложните анализи на събраните доказателства, които да дадат окончателен отговор на въпроса кой и защо стои зад смъртта на шестимата.

