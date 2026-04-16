В публикацията България е описана като недооценена дестинация, която съчетава богато историческо наследство и сравнително ниски цени. Посочва се, че в градове като София и Пловдив наемите могат да варират приблизително между 250 и 350 долара месечно. Разходите за транспорт също са ниски, като месечната карта струва около 25 долара, а храненето в местни заведения е достъпно – порции традиционна кухня се предлагат за около 4 до 8 долара.

Изданието обръща внимание и на природните дадености на страната, подчертавайки, че България предлага лесен достъп както до морето, така и до планински курорти, което я прави привлекателна за хора с различни интереси.

Освен България, в класацията попадат още Грузия, Унгария, Румъния, Португалия, Индонезия, Филипините, Малайзия, Виетнам и Тайланд. Сред тях именно Тайланд е отличен като най-достъпното място за живот, където при бюджет около 1000 долара на месец може да се поддържа сравнително висок стандарт, включително покриване на наем, сметки и здравна застраховка.