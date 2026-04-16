Реклама / Ads
Четвъртък, 16 Април 2026, 15:10
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 732 | НОВИНИ

Световно лайфстайл издание: В България можете да живеете добре с под $1000 на месец

Източник: БГНЕС
Световното издание за лайфстайл и развлечения Stars Insider поставя България сред десетте държави в света, които са подходящи за живот на чужденци с месечен бюджет под 1000 долара. Според медията страната ни предлага изключително добро съотношение между разходи и качество на живот, като дори е по-достъпна от някои свои съседи в Източна Европа.
 

В публикацията България е описана като недооценена дестинация, която съчетава богато историческо наследство и сравнително ниски цени. Посочва се, че в градове като София и Пловдив наемите могат да варират приблизително между 250 и 350 долара месечно. Разходите за транспорт също са ниски, като месечната карта струва около 25 долара, а храненето в местни заведения е достъпно – порции традиционна кухня се предлагат за около 4 до 8 долара.

 

Изданието обръща внимание и на природните дадености на страната, подчертавайки, че България предлага лесен достъп както до морето, така и до планински курорти, което я прави привлекателна за хора с различни интереси.

 

Освен България, в класацията попадат още Грузия, Унгария, Румъния, Португалия, Индонезия, Филипините, Малайзия, Виетнам и Тайланд. Сред тях именно Тайланд е отличен като най-достъпното място за живот, където при бюджет около 1000 долара на месец може да се поддържа сравнително висок стандарт, включително покриване на наем, сметки и здравна застраховка.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 