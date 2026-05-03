Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:52
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
8| 2453 | НОВИНИ

Тръмп заплашва да изпрати самолетоносача „Абрахам Линкълн“ в Куба

Тръмп заплашва да изпрати самолетоносача „Абрахам Линкълн“ в Куба
Редактор: Красен Бучков
Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще нахлуят в Куба „почти веднага“. Той направи това съобщение по време на реч в Palm Beach Forum Club във Флорида, според FOX News. „Куба има проблеми. Първо ще приключим с една война. Обичам да довършвам нещата“, каза Тръмп.
 

Той спомена и USS Abraham Lincoln, самолетоносач, който в момента е разположен в Близкия изток. Тръмп разкритикува „хипотетичната демонстрация“ на американската сила.


„На връщане от Иран ще имаме един от големите ни, вероятно най-големият в света, самолетоносач, USS Abraham Lincoln. Ще го поканим, ще го издърпаме на около 300 фута от брега и те ще кажат: „Благодаря, предаваме се“, каза Тръмп.

 

Същевременно той не предостави допълнителна информация по въпроса. Белият дом също не отговори на запитванията на журналисти дали дискусията е била за хипотетична идея или за реални планове на Вашингтон в региона.


Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал амбициите си по отношение на Куба. По-конкретно, през март той заяви, че може да прави „каквото си поиска“ с острова . Тръмп също така изрази надежда, че ще „има честта да завладее Куба“.

 

„Политико“ съобщи, че на фона на твърденията на Тръмп за предполагаема „победа“ над Иран и края на войната в региона, Белият дом обмисля потенциална военна операция срещу Куба. Според журналисти Вашингтон проучва различни варианти за влияние върху ситуацията на острова, включително „по-твърди мерки“.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 248 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 239 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9882 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5929 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4785 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3825 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3717 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3402 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3201 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 