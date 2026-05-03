Тръмп заплашва да изпрати самолетоносача „Абрахам Линкълн“ в Куба

Той спомена и USS Abraham Lincoln, самолетоносач, който в момента е разположен в Близкия изток. Тръмп разкритикува „хипотетичната демонстрация“ на американската сила.



„На връщане от Иран ще имаме един от големите ни, вероятно най-големият в света, самолетоносач, USS Abraham Lincoln. Ще го поканим, ще го издърпаме на около 300 фута от брега и те ще кажат: „Благодаря, предаваме се“, каза Тръмп.

Същевременно той не предостави допълнителна информация по въпроса. Белият дом също не отговори на запитванията на журналисти дали дискусията е била за хипотетична идея или за реални планове на Вашингтон в региона.



Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е изразявал амбициите си по отношение на Куба. По-конкретно, през март той заяви, че може да прави „каквото си поиска“ с острова . Тръмп също така изрази надежда, че ще „има честта да завладее Куба“.

„Политико“ съобщи, че на фона на твърденията на Тръмп за предполагаема „победа“ над Иран и края на войната в региона, Белият дом обмисля потенциална военна операция срещу Куба. Според журналисти Вашингтон проучва различни варианти за влияние върху ситуацията на острова, включително „по-твърди мерки“.