„Усещах, че умирам“: Опасната мода на витаминните коктейли и черният пазар за здраве

Трайно подмладяване, желязна имунизация и мигновен блясък – обещанията на новата мода за интравенозни „коктейли“ звучат като вълшебна пръчица за изтощения съвременен човек. Но зад лъскавите реклами и снимките на звезди с абокати в социалните мрежи се крие нерегламентирана и потенциално смъртоносна практика. Разследване на „Скрита камера“ по NOVA разкри, че вливанията се извършват масово от лица без медицинско образование в козметични салони и фитнес центрове.
 

Една жена плаща 70 евро за обещанието да победи хроничната умора. Вместо енергия обаче, тя получава посинели устни, неконтролируемо треперене и гълтане на езика по път към спешното отделение. „За секунди просто усещах, че умирам“, спомня си тя.

 

Шокиращото в случая на пострадалата жена е пълната липса на медицински протокол, като се започне от отсъствието на каквито и да е кръвни изследвания. Вместо професионална консултация, рецепционистката я убеждава, че процедурата е напълно безопасна, тъй като организмът просто щял да изхвърли излишните количества. Липсва и задължителният лекарски преглед, при който специалист да провери за придружаващи заболявания или потенциални алергии, а самата потърпевша е убедена, че жената, поставила абоката, изобщо не е била медицинско лице.

 

Тези разкрития принудиха държавата да се самосезира, като директорът на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ д-р Атанас Атанасов обяви началото на масови проверки. Той подчерта, че става дума за тежки нарушения на закона, и уточни, че популярният в тези коктейли глутатион дори не му е известен като разрешен за употреба лекарствен продукт в България.

 

Медицинските експерти са категорични, че всяко венозно вливане е сериозна манипулация, която крие рискове от анафилактичен шок, инфекции и органна недостатъчност. Право да поставят абокат имат единствено лекари, медицински сестри или акушерки под лекарско наблюдение, и то само в лицензирани лечебни заведения. За разлика от клиниките, фитнес клубовете и спа центровете не разполагат с необходимото оборудване за реанимация при внезапни усложнения. Често самите комбинации от витамини се оказват неразрешени препарати с неясен произход, които могат да бъдат токсични за черния дроб и бъбреците.

 

Институциите вече са на ход, като проверките ще се извършват съвместно с Регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. Салоните за красота, които си позволяват да извършват подобни медицински дейности, са застрашени от тежки санкции и затваряне. Всичко това служи за важно предупреждение към потребителите, че здравето не се купува от каталог на рецепцията. Преди да допуснете някой да пробие вената ви, е задължително да изисквате лекарско предписание, да направите нужните изследвания и да се уверите, че се намирате в сертифицирана клиника, защото тялото ви не е лаборатория за опасни експерименти.

 

