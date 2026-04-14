Реклама / Ads
Сряда, 15 Април 2026, 01:03
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2136 | НОВИНИ

История на шоколада: От горчивата напитка на маите до шоколадовото зайче

Редактор: Frognews
Докато днес свързваме шоколада със сладко изкушение и празнични фигурки, през по-голямата част от своята 4000-годишна история той е бил нещо съвсем различно – горчива напитка, символ на власт и дори разплащателно средство.
 

„Храната на боговете“ и лютите чушки


Първите почитатели на какаото не са били швейцарците, а маите и ацтеките в Мезоамерика. За тях какаото е било свещено. Те не са познавали захарта, затова приготвяли шоколада като гъста, пенлива напитка, смесена с вода, царевично брашно и... люти чушки. Ацтеките толкова ценели какаовите зърна, че ги използвали вместо пари – например с 10 зърна е можело да се купи заек, а със 100 – роб.

 

Европейската революция


Шоколадът пристига в Европа през XVI век благодарение на испанските конкистадори. Първоначално испанците пазели рецептата в строга тайна почти сто години. Когато тя най-накрая „изтича“ към френския и английския двор, се случва голямата промяна: някой решава да добави захар, канела и ванилия към горчивата течност. Така се раждат елитните „шоколадови къщи“ в Лондон, където аристокрацията обсъждала политика над чаша горещ шоколад.

 

От чашата до блокчето


Всичко, което познаваме днес – твърдият шоколад, фината му текстура и млечният вкус – е плод на индустриалната революция през XIX век.

 

* 1828 г.: Холандецът Конрад ван Хутен изобретява пресата за какао, която отделя мазнината (какаовото масло) от праха.


* 1847 г.: Британската компания Fry & Sons смесва какаово масло със захар и какао на прах, създавайки първото шоколадово блокче в света.


* 1875 г.: Даниел Петер и Анри Нестле добавят кондензирано мляко към сместа и така се ражда млечният шоколад.


Защо точно зайче?


Символиката на зайчето всъщност е много по-стара от самия шоколад. Заекът е древен символ на плодовитостта и пролетта (свързван с богинята Остара). Германските протестанти първи пренасят легендата за „Великденския заек“, който носи яйца на добрите деца.

 

Първите ядливи великденски зайчета се появяват в Германия през XIX век, но първоначално са били правени от захарно тесто и сладкиши. С навлизането на масовото производство на шоколад в началото на XX век, шоколадовото зайче се превръща в глобален символ на празника.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 