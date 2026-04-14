„Храната на боговете“ и лютите чушки



Първите почитатели на какаото не са били швейцарците, а маите и ацтеките в Мезоамерика. За тях какаото е било свещено. Те не са познавали захарта, затова приготвяли шоколада като гъста, пенлива напитка, смесена с вода, царевично брашно и... люти чушки. Ацтеките толкова ценели какаовите зърна, че ги използвали вместо пари – например с 10 зърна е можело да се купи заек, а със 100 – роб.

Европейската революция



Шоколадът пристига в Европа през XVI век благодарение на испанските конкистадори. Първоначално испанците пазели рецептата в строга тайна почти сто години. Когато тя най-накрая „изтича“ към френския и английския двор, се случва голямата промяна: някой решава да добави захар, канела и ванилия към горчивата течност. Така се раждат елитните „шоколадови къщи“ в Лондон, където аристокрацията обсъждала политика над чаша горещ шоколад.

От чашата до блокчето



Всичко, което познаваме днес – твърдият шоколад, фината му текстура и млечният вкус – е плод на индустриалната революция през XIX век.

* 1828 г.: Холандецът Конрад ван Хутен изобретява пресата за какао, която отделя мазнината (какаовото масло) от праха.



* 1847 г.: Британската компания Fry & Sons смесва какаово масло със захар и какао на прах, създавайки първото шоколадово блокче в света.



* 1875 г.: Даниел Петер и Анри Нестле добавят кондензирано мляко към сместа и така се ражда млечният шоколад.



Защо точно зайче?



Символиката на зайчето всъщност е много по-стара от самия шоколад. Заекът е древен символ на плодовитостта и пролетта (свързван с богинята Остара). Германските протестанти първи пренасят легендата за „Великденския заек“, който носи яйца на добрите деца.

Първите ядливи великденски зайчета се появяват в Германия през XIX век, но първоначално са били правени от захарно тесто и сладкиши. С навлизането на масовото производство на шоколад в началото на XX век, шоколадовото зайче се превръща в глобален символ на празника.