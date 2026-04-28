Увековечават Янка Рупкина в родното й село

Народната певица Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване.

Идеята за това почитание идва от народния певец Стойко Василев, който споделя, че е бил много близък с Янка Рупкина. Тя си отиде от този свят на рождения ден на Василев – 7 април.

За събитието са поканени много от приятелите на Янка Рупкина, които ще присъстват, за да отдадат почит на голямата певица и нейната музика.

Името на Янка Рупкина остава завинаги в пантеона на българския фолклор. Тя е сред най-големите изпълнителки на странджанската песен, с над 250 записа за фонда на БНР, а „Калиманку, Денку мари хубава“ се превръща в нейна визитна картичка.

Световната ѝ известност идва и чрез трио „Българка“, с което българският фолклор стига до едни от най-големите сцени в света. През годините тя работи по проекти, свързани с Кейт Буш и Джордж Харисън, а гласът ѝ се превръща в символ на българската народна песен далеч извън пределите на страната.