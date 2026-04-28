Увековечават Янка Рупкина в родното й село

Увековечават славея на Странджа, Янка Рупкина, с паметна плоча в родното й село Богданово, община Средец. Събитието ще се състои на 30 май, когато е традиционният събор в селото, известно и като Алаген.
 

Народната певица Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване.

 

Идеята за това почитание идва от народния певец Стойко Василев, който споделя, че е бил много близък с Янка Рупкина. Тя си отиде от този свят на рождения ден на Василев – 7 април.

 

За събитието са поканени много от приятелите на Янка Рупкина, които ще присъстват, за да отдадат почит на голямата певица и нейната музика.

 

Името на Янка Рупкина остава завинаги в пантеона на българския фолклор. Тя е сред най-големите изпълнителки на странджанската песен, с над 250 записа за фонда на БНР, а „Калиманку, Денку мари хубава“ се превръща в нейна визитна картичка.

 

Световната ѝ известност идва и чрез трио „Българка“, с което българският фолклор стига до едни от най-големите сцени в света. През годините тя работи по проекти, свързани с Кейт Буш и Джордж Харисън, а гласът ѝ се превръща в символ на българската народна песен далеч извън пределите на страната.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
От дарения до биткойн: Алтернативните подходи на САЩ за намаляване на дълга 0| 220 | От дарения до биткойн: Алтернативните подходи на САЩ за намаляване на дълга Съдът даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов 0| 316 | Съдът даде ход на делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 10098 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7213 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 18| 6979 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6134 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5292 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 5188 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4656 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4471 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
