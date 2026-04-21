Вторник, 21 Април 2026, 12:09
Ванс тръгва за Исламабад: Нов опит за сделка между САЩ и Иран

Ванс тръгва за Исламабад: Нов опит за сделка между САЩ и Иран
Редактор: Frognews
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се очаква да замине за Исламабад във вторник, ако Иран потвърди участие в нов кръг преговори. Срещата трябва да се проведе на фона на изтичащото примирие между страните.
 

В делегацията ще бъдат още специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, както и Джаред Къшнър. В същото време президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че между двете страни остава „дълбоко историческо недоверие“.

 

Техеран обвинява Вашингтон в противоречиви сигнали и опит за натиск. „Иран не се подчинява на сила“, заяви Пезешкиан.

Въпреки това ирански представител посочи пред Reuters, че страната „разглежда положително“ участие в преговорите.

 

Очаква се делегацията да бъде водена от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф.

 

Галибаф обаче предупреди, че Иран няма да преговаря под заплаха. Той заяви, че страната е готова да „разкрие нови карти на бойното поле“ и обвини Тръмп, че се опитва да превърне преговорите в „капитулация“.


Примирие под натиск


Втората среща между страните може да се проведе в сряда. Тя има за цел да сложи край на конфликта, започнал след американски и израелски удари в края на февруари.

 

Тръмп обяви, че двуседмичното примирие изтича в сряда вечер по време във Вашингтон. Той вече удължи срока с 24 часа, за да даде шанс на разговорите.

 

В същото време американският президент предупреди, че е малко вероятно да има ново удължаване. Това увеличава риска от подновяване на бойните действия. В същото интервю той заяви, че няма да бъде притискан да сключи „лоша сделка“.

 

Предишният кръг от преговори, продължил 21 часа, се провали. Причината беше отказът на Иран да прекрати ядрената си програма и да предаде запасите си от обогатен уран.


Напрежение около Ормузкия проток


Техеран настоява за край на американската блокада на Ормузкия проток. САЩ от своя страна изискват Иран никога да не разработва ядрено оръжие.

 

Напрежението в региона остава високо. Американски военни задържаха ирански контейнеровоз, след като екипажът не се е подчинил на предупреждения. Корабът е бил спрян със стрелба и превзет от морски пехотинци.

 

В отговор Иран възобнови собствената си блокада на протока. В района са атакувани танкер и товарен кораб. Търговският трафик почти е спрял, а цената на петрола се покачи над 95 долара за барел.


Подготовка за преговорите


В Пакистан са въведени засилени мерки за сигурност. Част от обществения транспорт в Исламабад е спрян, а властите обещаха да няма спиране на тока по време на разговорите.

 

Недостигът на енергия в страната се задълбочава заради кризата около Ормузкия проток. В някои градове прекъсванията на електрозахранването достигат до 6–7 часа дневно.

