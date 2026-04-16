НОВИНИ
Високи температури и слънце в четвъртък
Днес в по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево, като по-значителна облачност се очаква над Югозападна и Централна Южна България. На отделни места в тези райони са възможни слаби превалявания от дъжд, сочи прогнозата на НИМХ. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В София се очакват около 19 градуса.
В планинските райони облачността ще бъде по-често значителна, като главно в Рило-Родопската област на места ще превали дъжд, а над 2500 метра – дъжд и сняг. Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток. Температурите ще достигнат около 13 градуса на 1200 метра и около 5 градуса на 2000 метра.
По Черноморието времето ще остане предимно слънчево, а над южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 13 и 14 градуса, морската вода е около 11 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.
