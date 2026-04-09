В съдебната зала Санга, 42-годишна светска дама с двойно гражданство, направи рядко признание. Тя заяви, че носи срама си „като връхна дреха“ и призна, че нейните действия са били не просто грешки, а съзнателни избори, които са погубили не само живота на Пери, но са разбили и сърцата на неговото семейство.

Доведеният баща на актьора, Кийт Морисън, изправи залата на крака с думите си: „В този човек имаше искра, каквато не съм виждал никъде другаде. Той заслужаваше още поне един шанс.“



Разследването разкри шокиращи подробности за това как Матю Пери е бил обграден от хора, които вместо да му помогнат, са се възползвали от неговата уязвимост. „Кетаминовата кралица“ е била само върхът на айсберга.

В мрежата паднаха още:

* Двама лекари: Д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес, които са снабдявали актьора с медикамента, престъпвайки Хипократовата клетва.



* Личният асистент: Кенет Ивамаса, който е трябвало да се грижи за безопасността на Пери, но вместо това му е инжектирал фаталните дози.



Битката на един „Приятел“



Матю Пери никога не скри мрачната страна на славата. В мемоарите си той призна, че е преминал през 65 сеанса за детоксикация и е похарчил над 9 милиона долара в опити да остане чист.

Въпреки че е приемал кетамин под лекарски контрол за терапия на депресия, той отново попада в капана на зависимостта през есента на 2023 г. Тогава се появява Санга, която се хвалела, че може да изпълни всяка поръчка благодарение на връзките си с „готвачи“ и „учени“.

Урокът след трагедията



Смъртта на Пери в джакузито на дома му през октомври 2023 г. остави празнина, която времето трудно ще запълни. Присъдата от 15 години за Джазвийн Санга е ясен сигнал от американската прокуратура, никой не е недосегаем, дори в бляскавите имения на Холивуд.

За феновете остава споменът за Чандлър – човекът, който винаги имаше шега под ръка, докато вътрешно водеше най-тежката си битка. Битка, която Холивуд и неговите „кралици“ този път не му позволиха да спечели.