15 години затвор за „Кетаминовата кралица“: Как Холивуд погуби Матю Пери

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Две години и половина след трагичния край на Матю Пери, правосъдието в САЩ постави финалната точка в едно от най-следените дела в Холивуд. Джазвийн Санга, известна в подземния свят на богатите и известните като „Кетаминовата кралица“, бе осъдена на 15 години затвор. Присъдата идва като възмездие за разпространението на наркотици, довело до смъртта на актьора, разсмял милиони с ролята на Чандлър Бинг.
 

В съдебната зала Санга, 42-годишна светска дама с двойно гражданство, направи рядко признание. Тя заяви, че носи срама си „като връхна дреха“ и призна, че нейните действия са били не просто грешки, а съзнателни избори, които са погубили не само живота на Пери, но са разбили и сърцата на неговото семейство.

 

Доведеният баща на актьора, Кийт Морисън, изправи залата на крака с думите си: „В този човек имаше искра, каквато не съм виждал никъде другаде. Той заслужаваше още поне един шанс.“


Разследването разкри шокиращи подробности за това как Матю Пери е бил обграден от хора, които вместо да му помогнат, са се възползвали от неговата уязвимост. „Кетаминовата кралица“ е била само върхът на айсберга.

 

В мрежата паднаха още:

 

* Двама лекари: Д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес, които са снабдявали актьора с медикамента, престъпвайки Хипократовата клетва.


* Личният асистент: Кенет Ивамаса, който е трябвало да се грижи за безопасността на Пери, но вместо това му е инжектирал фаталните дози.


Битката на един „Приятел“


Матю Пери никога не скри мрачната страна на славата. В мемоарите си той призна, че е преминал през 65 сеанса за детоксикация и е похарчил над 9 милиона долара в опити да остане чист.

 

Въпреки че е приемал кетамин под лекарски контрол за терапия на депресия, той отново попада в капана на зависимостта през есента на 2023 г. Тогава се появява Санга, която се хвалела, че може да изпълни всяка поръчка благодарение на връзките си с „готвачи“ и „учени“.

 

Урокът след трагедията


Смъртта на Пери в джакузито на дома му през октомври 2023 г. остави празнина, която времето трудно ще запълни. Присъдата от 15 години за Джазвийн Санга е ясен сигнал от американската прокуратура, никой не е недосегаем, дори в бляскавите имения на Холивуд.

 

За феновете остава споменът за Чандлър – човекът, който винаги имаше шега под ръка, докато вътрешно водеше най-тежката си битка. Битка, която Холивуд и неговите „кралици“ този път не му позволиха да спечели.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Трус в &quot;Долче&Габана&quot;: Оставка, продажби и кредитори 2| 2199 | Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори Започва строителството на още една отсечка на &quot;Хемус&quot; 0| 2284 | Започва строителството на още една отсечка на "Хемус" ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове 0| 2208 | ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед 8| 2339 | Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати? 19| 4720 | Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати?
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 14| 4164 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн
Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка? 1| 3627 | Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?
„Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години 3| 3363 | „Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 4| 3139 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс 13| 2898 | Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс
Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност 1| 2852 | Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност
Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 2838 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница
