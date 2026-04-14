Сряда, 15 Април 2026, 01:02
По 20 евро за 182 856 души: Започна изплащането на помощите за горива

Източник: БГНЕС
Агенцията за социално подпомагане (АСП) започна изплащането на компенсации в размер на 20 евро заради повишените цени на горивата. Данните на гражданите, получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г., са били изпратени от АСП към Националната агенция за приходите (НАП) за проверка дали отговарят на условията за подпомагане.
 

Право на компенсацията имат лица с ниски доходи, които притежават моторно превозно средство или изплащат автомобил чрез лизинг. За да получат помощта, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да не надвишава 652,41 евро – сума, равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. След извършените проверки НАП е установила, че 182 856 души отговарят на критериите и те ще получат средствата автоматично.

 

За компенсацията през март са кандидатствали и още близо 45 000 души, които не са били сред получателите на социални помощи от АСП през тази година. Техните заявления вече също са изпратени към НАП за проверка, а след 17 април ще започне изплащането на средствата за всички, които покриват изискванията.

 

При евентуално продължаване на мярката и през април, подалите заявления през март граждани ще получат компенсацията автоматично, без да е необходимо да подават нови документи.

