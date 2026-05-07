40 пътници слезли от кораба с огнище на хантавирус, издирват контактите им

Редактор: Frognews
Около 40 пътници от заразения с хантавирус круизен кораб MV Hondius са слезли на остров Света Елена – отдалечена британска територия в Южния Атлантик – след избухването на огнище, при което вече има трима починали. Властите в Нидерландия, Южна Африка и други страни се опитват да проследят контактите на пътниците заради риска от международно разпространение на заразата.
 

Според нидерландските власти сред слезлите от кораба е била и съпругата на починал нидерландски турист. Жената е отпътувала със самолет за Южна Африка, но по-късно е починала на летището в Йоханесбург.

 

По-рано стана ясно и че пътник от кораба е дал положителна проба за хантавирус в Швейцария. Той също е слязъл на Света Елена, след което е отпътувал за Цюрих.

 

Трима загинали и няколко заразени


До момента трима души са починали след огнището на борда на кораба, а няколко други са заразени.

 

Част от болните пътници вече бяха евакуирани с медицински самолети в Европа. Сред тях има и лекар от кораба. Друг британски пътник е бил свален по-рано на остров Възнесение и транспортиран до Южна Африка.







Нидерландските здравни власти съобщиха и за стюардеса на KLM, която е приета в болница в Амстердам със симптоми, наподобяващи хантавирусна инфекция. Според местни медии тя е била в контакт с жена, починала по-рано в Йоханесбург.

Как е започнала заразата


Причината за огнището все още се разследва. Властите в Аржентина се опитват да установят къде пътниците са били изложени на вируса преди отплаването на кораба от Ушуая.

 

Една от основните версии е, че част от заразените може да са били в контакт с гризачи по време на екскурзия край сметище в района на Ушуая. Гризачите са основният преносител на хантавируса.

 

Разследването обаче е затруднено, тъй като инкубационният период на вируса може да продължи от една до осем седмици. Това означава, че заразяването може да е станало както преди отплаването, така и по време на пътуването.

 

Случаят предизвиква допълнително внимание и заради факта, че в аржентинската провинция Огнена земя досега не е имало официално регистрирани случаи на хантавирус.

