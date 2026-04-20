493 секции в 55 държави: Изборният ден зад граница приключи

Вотът се проведе в 493 секции в 55 държави, като най-много от тях бяха разкрити в Европа. В САЩ имаше 24 секции, а в Канада – 17. Българите гласуваха в широк географски обхват – от Северна Америка до Азия и Океания, включително Япония, Сингапур и Нова Зеландия, както и от северните части на Норвегия до Южна Африка.

Според МВнР изборният процес е преминал спокойно, без сериозни затруднения, и българските граждани са могли свободно да упражнят правото си на глас.

По-късно днес служебният външен министър Надежда Нейнски ще даде допълнителна информация за вота зад граница. Изборният ден в чужбина започна в 22:00 ч. българско време на 18 април.