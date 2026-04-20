493 секции в 55 държави: Изборният ден зад граница приключи

Източник: МВнР
Изборният ден зад граница приключи в 6:00 ч. българско време, съобщиха от Министерството на външните работи. Последни гласуваха българите в западните щати на САЩ – Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и във Ванкувър, Канада. От външното министерство уточняват, че всички секции по света са затворили нормално и резултатите вече са предадени на Централната избирателна комисия.
 

Вотът се проведе в 493 секции в 55 държави, като най-много от тях бяха разкрити в Европа. В САЩ имаше 24 секции, а в Канада – 17. Българите гласуваха в широк географски обхват – от Северна Америка до Азия и Океания, включително Япония, Сингапур и Нова Зеландия, както и от северните части на Норвегия до Южна Африка.

 

Според МВнР изборният процес е преминал спокойно, без сериозни затруднения, и българските граждани са могли свободно да упражнят правото си на глас.

 

По-късно днес служебният външен министър Надежда Нейнски ще даде допълнителна информация за вота зад граница. Изборният ден в чужбина започна в 22:00 ч. българско време на 18 април.

