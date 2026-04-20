92% обработени протоколи: 1. 3 млн. за „Прогресивна България“, ГЕРБ изпреварва ПП-ДБ
При обработени 91.68% от протоколите от изборите на 19 април „Прогресивна България” на Румен Радев води с убедителен резултат от 44.7%, като за нея са гласували повече от 1,3 млн. избиратели. ГЕРБ-СДС, с 13.4%, изпреварват ПП-ДБ, които остават трети с 13.2%. Възраждане продължава да е с 4.4%, а ДПС имат 6.2% подкрепа.
Под чертата остават Величие с 3.2%, МЕЧ с 3.3%, БСП-Обединена левица и „Сияние” са с по 3%.
Сутринта пред bTV Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия в София, посочи, че грешки на членовете на секционните избирателни комисии са забавили броенето с 2 до 3 часа. Те са били същите като на предходните предсрочни парламентарни избори – грешно разпределение и преференции. Избирателната активност допълнително е усложнила работата на членовете на секционните избирателни комисии.
Реклама / Ads
Реклама / Ads