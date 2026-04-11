Реклама / Ads
Неделя, 12 Април 2026, 04:50
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2233 | НОВИНИ

България се прощава с Янка Рупкина – гласът на Странджа вече е в хора на ангелите

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Днес България се сбогува с една от най-обичаните си народни певици – Янка Рупкина. Поклонението пред тленните ѝ останки започва в 11:00 ч. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас. От 13:00 ч. ще бъде отслужено и опело от Сливенския митрополит Арсений.
 

Певицата, наричана „славеят на Странджа“, почина на 7 април на 87-годишна възраст.

 

Родена през 1938 г. в странджанското село Богданово, Янка Рупкина първоначално поема по пътя на медицината. Завършва техникум за медицински сестри в Бургас. Животът ѝ обаче се променя, когато едва на 22 години печели първа награда на събора-надпяване в село Граматиково. Талантът ѝ е забелязан и я отвежда към София, където става солистка в Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. Там остава в продължение на три десетилетия.

 

В края на 70-те години Рупкина създава легендарното трио „Българка“ заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева. С формацията българският фолклор достига световните сцени. Триото работи с международни звезди като Кейт Буш и Джордж Харисън и се превръща в символ на българския глас пред света.

 

През дългата си кариера Янка Рупкина оставя десетки записи, албуми и участия. Особено емблематично остава изпълнението ѝ на „Калиманку, Денку“ в обработка на Красимир Кюркчийски, включено в престижната селекция „Мистерията на българските гласове“ на Марсел Селие.

 

С нейната кончина България губи не просто певица, а жива връзка с традицията на Странджа. Глас, който десетилетия наред носеше духа на българския фолклор по света, днес замлъкна – но остава завинаги в паметта на поколенията.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 