Певицата, наричана „славеят на Странджа“, почина на 7 април на 87-годишна възраст.

Родена през 1938 г. в странджанското село Богданово, Янка Рупкина първоначално поема по пътя на медицината. Завършва техникум за медицински сестри в Бургас. Животът ѝ обаче се променя, когато едва на 22 години печели първа награда на събора-надпяване в село Граматиково. Талантът ѝ е забелязан и я отвежда към София, където става солистка в Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. Там остава в продължение на три десетилетия.

В края на 70-те години Рупкина създава легендарното трио „Българка“ заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева. С формацията българският фолклор достига световните сцени. Триото работи с международни звезди като Кейт Буш и Джордж Харисън и се превръща в символ на българския глас пред света.

През дългата си кариера Янка Рупкина оставя десетки записи, албуми и участия. Особено емблематично остава изпълнението ѝ на „Калиманку, Денку“ в обработка на Красимир Кюркчийски, включено в престижната селекция „Мистерията на българските гласове“ на Марсел Селие.

С нейната кончина България губи не просто певица, а жива връзка с традицията на Странджа. Глас, който десетилетия наред носеше духа на българския фолклор по света, днес замлъкна – но остава завинаги в паметта на поколенията.