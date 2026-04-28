Вторник, 28 Април 2026, 15:22
Биомаркерите за рак биха стрували около 0,2% от бюджета, твърди експерт

Пациенти с рак подават сигнал до Комисията за защита от дискриминация срещу НЗОК и Българския лекарски съюз заради ограничен достъп до биомаркерна диагностика. Това изследване определя най-подходящото лечение при рак. Според тях отказът за финансиране поставя болните в неравностойно положение, тъй като много от тях са принудени да плащат скъпи тестове сами.
 

Зам.-председателят на УС на Сдружение за развитие на българското здравеопазване Ангелина Бонева обясни, че става дума за ключови изследвания, които определят най-подходящото лечение при онкологични заболявания.

 

Бонева подчерта, че биомаркерните тестове се назначават при конкретни индикации - най-често когато терапията не дава резултат или заболяването прогресира. Те позволяват да се установят генетични мутации и да се избере най-ефективното лечение, като така се избягва прилагането на неподходящи терапии.

 

Цената на тези изследвания варира значително - от около 250 до над 5000 евро, което ги прави трудно достъпни за много пациенти. В момента те масово се заплащат от самите болни, а част от тях дори са принудени да изпращат проби в чужбина, за да получат необходимата диагностика.

 

Според Бонева отказът за финансиране е необоснован, тъй като разходът за биомаркери би бил минимален - около 0,2% от бюджета, на фона на високото доплащане от страна на пациентите в България. Тя определи като „недопустимо“ и „цинично“ становището, че подобни изследвания са „каприз“, и подчерта, че зад исканията стоят както пациентски организации, така и водещи специалисти.

 

Въпреки внесените становища още през 2025 г., към момента няма решение по въпроса. Здравното министерство очаква позиция от НЗОК, а междувременно се обсъждат варианти биомаркерите да бъдат включени в ограничен обхват, което според пациентите е недостатъчно.

 

От Сдружението настояват за равен достъп до съвременна диагностика за всички пациенти и не изключват съдебни действия, ако институциите не предприемат мерки. Бонева призова и други засегнати да се присъединят към инициативата с цел постигане на реална промяна в системата.

 

