Участниците в подготовката разказват с вълнение, че при варенето на огромното количество яйца не се е спукало нито едно. „Това е знак за здрава и благодатна година. Вярваме, че Божията майка пази това свято място“, споделя Даниела Янева, която от години помага в манастира. До края на седмицата се очаква да бъдат боядисани общо над 7000 яйца, които са дарение от миряни. Всеки поклонник, дошъл да посрещне Възкресение Христово в обителта, ще получи осветено червено яйце за здраве.

Игуменът на манастира, Величкият епископ Сионий, припомни на вярващите, че смисълът на празника надхвърля обредността. „По-важно от яйцата и козунаците е тайнството на Светото Причастие, установено от Спасителя на Тайната вечеря. То обединява християните и ги прави едно с Господ“, подчерта той.

В манастира вече се подготвят и за най-вълнуващото събитие – втория ден на Великден. Тогава чудотворната икона на Света Богородица ще бъде изнесена на ръце в тържествено шествие до местността Клувията, събирайки хиляди богомолци от цялата страна.