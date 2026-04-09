Благодат в Бачково: Доброволци боядисаха 2026 червени яйца за здраве и мир

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
На Велики четвъртък Бачковският манастир „Успение Богородично“ оживя в багрите на празника. По традиция доброволци боядисаха точно 2026 яйца, които символизират настоящата година. Първото от тях, обагрено в яркочервено, бе поставено пред чудотворната икона на Света Богородица – небесната покровителка на светата обител.
 

Участниците в подготовката разказват с вълнение, че при варенето на огромното количество яйца не се е спукало нито едно. „Това е знак за здрава и благодатна година. Вярваме, че Божията майка пази това свято място“, споделя Даниела Янева, която от години помага в манастира. До края на седмицата се очаква да бъдат боядисани общо над 7000 яйца, които са дарение от миряни. Всеки поклонник, дошъл да посрещне Възкресение Христово в обителта, ще получи осветено червено яйце за здраве.

 

Игуменът на манастира, Величкият епископ Сионий, припомни на вярващите, че смисълът на празника надхвърля обредността. „По-важно от яйцата и козунаците е тайнството на Светото Причастие, установено от Спасителя на Тайната вечеря. То обединява християните и ги прави едно с Господ“, подчерта той.

 

В манастира вече се подготвят и за най-вълнуващото събитие – втория ден на Великден. Тогава чудотворната икона на Света Богородица ще бъде изнесена на ръце в тържествено шествие до местността Клувията, събирайки хиляди богомолци от цялата страна.

