Бури и снеговалежи наводниха и затвориха пътища в Турция

В Газиантеп учебните занятия бяха отменени, след като десетки училища пострадаха – покриви бяха отнесени, а прозорци счупени.

Сериозни щети има и в окръг Мардин, където през нощта се е образувала вихрушка, разрушила покриви, соларни панели и леки конструкции. При инцидента са пострадали четирима души.

Наводнения са регистрирани и в други части на страната, включително в Бурса и Токат, където се е срутила подпорна стена. В Истанбул силният вятър е съборил дървета на няколко места.

Паралелно с това в западния окръг Афионкарахисар обилният снеговалеж доведе до затваряне на основни пътища за тежкотоварни камиони, а движението на леки автомобили се извършва при затруднени условия. В някои общини учебните занятия също бяха преустановени. Сняг вали и в по-високите райони около Анкара.

Заради опасните метеорологични условия за днес е обявен жълт код в 30 окръга в Турция, включително в столицата Анкара, Истанбул и Бурса.