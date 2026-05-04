Бури и снеговалежи наводниха и затвориха пътища в Турция

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Лошото време в Турция предизвика сериозни проблеми в различни части на страната, след като от снощи валежи, гръмотевични бури и снеговалежи доведоха до наводнения, затруднен трафик и затворени пътища. Най-тежко е положението в югоизточните райони, където бурните ветрове и проливните дъждове причиниха щети и локални наводнения в окръзите Шанлъурфа, Диарбекир, Килис и Газиантеп. В Шанлъурфа 27-годишен мъж е загинал, след като е бил ударен от мълния, а близо 30 души са пострадали при наводненията.
 

В Газиантеп учебните занятия бяха отменени, след като десетки училища пострадаха – покриви бяха отнесени, а прозорци счупени.

 

Сериозни щети има и в окръг Мардин, където през нощта се е образувала вихрушка, разрушила покриви, соларни панели и леки конструкции. При инцидента са пострадали четирима души.

 

Наводнения са регистрирани и в други части на страната, включително в Бурса и Токат, където се е срутила подпорна стена. В Истанбул силният вятър е съборил дървета на няколко места.

 

Паралелно с това в западния окръг Афионкарахисар обилният снеговалеж доведе до затваряне на основни пътища за тежкотоварни камиони, а движението на леки автомобили се извършва при затруднени условия. В някои общини учебните занятия също бяха преустановени. Сняг вали и в по-високите райони около Анкара.

 

Заради опасните метеорологични условия за днес е обявен жълт код в 30 окръга в Турция, включително в столицата Анкара, Истанбул и Бурса.

