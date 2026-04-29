Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 12:55
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1796 | НОВИНИ

Дъжд и опасност от градушки: Жълт код за пет области

Дъжд и опасност от градушки: Жълт код за пет области
Източник: БГНЕС
През деня времето ще бъде предимно облачно, като ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. На много места в страната, започвайки от запад и преминавайки на изток, се очакват краткотрайни, на моменти по-интензивни валежи, придружени от гръмотевици, предупреждава НИМХ. За някои области – Благоевград, Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян – е в сила жълт предупредителен код за валежи.
 

В Югозападна България и в западната част на Горнотракийската низина се очакват по-големи количества дъжд и има вероятност за градушки.

 

Вятърът ще бъде умерен до силен, с посока от изток-североизток. Дневните температури ще се движат между 15° и 20°, като в югозападните райони могат да достигнат до около 23°.

 

В планинските райони също ще преобладава значителна облачност с валежи и гръмотевични бури, като в югозападните масиви явленията ще са по-силно изразени и там също са възможни градушки. По най-високите части ще превалява сняг. Вятърът ще бъде умерен и с променлива посока. Температурите ще са около 11° на 1200 м и около 5° на 2000 м надморска височина.

 

По Черноморието преди обяд ще има повече слънчеви периоди, но след това облачността ще се увеличи и до вечерта ще стане значителна. По северното крайбрежие на отделни места е възможен слаб дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от изток-североизток, а максималните температури ще са между 13° и 16°. Морската вода ще бъде около 12–13°, а вълнението – 2–3 бала.

 

Атмосферното налягане ще се понижи леко, но ще остане над средните стойности за този период от месеца.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 