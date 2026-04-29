Дъжд и опасност от градушки: Жълт код за пет области

В Югозападна България и в западната част на Горнотракийската низина се очакват по-големи количества дъжд и има вероятност за градушки.

Вятърът ще бъде умерен до силен, с посока от изток-североизток. Дневните температури ще се движат между 15° и 20°, като в югозападните райони могат да достигнат до около 23°.

В планинските райони също ще преобладава значителна облачност с валежи и гръмотевични бури, като в югозападните масиви явленията ще са по-силно изразени и там също са възможни градушки. По най-високите части ще превалява сняг. Вятърът ще бъде умерен и с променлива посока. Температурите ще са около 11° на 1200 м и около 5° на 2000 м надморска височина.

По Черноморието преди обяд ще има повече слънчеви периоди, но след това облачността ще се увеличи и до вечерта ще стане значителна. По северното крайбрежие на отделни места е възможен слаб дъжд. Вятърът ще е умерен до силен от изток-североизток, а максималните температури ще са между 13° и 16°. Морската вода ще бъде около 12–13°, а вълнението – 2–3 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи леко, но ще остане над средните стойности за този период от месеца.