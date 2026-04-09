ЕЦБ потвърди: Еврото не „взриви“ цените в България, инфлацията дори спада

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Страховете от драстично повишение на цените след 1 януари 2026 г. се оказаха неоснователни, показва последният доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ). Според анализаторите от Франкфурт, преходът от лев към евро у нас е оказал ограничен и предимно еднократен ефект върху потребителските цени.
 

Ключови факти от доклада:

 

1. Инфлацията пада

Противно на очакванията, годишната инфлация в България продължава да се забавя – от 3,5% през декември 2025 г. до 2,1% през февруари 2026 г.


2. Минимален „евро-ефект“

Изчисленията показват, че ако не беше смяната на валутата, инфлацията през януари щеше да бъде едва с 0,3 – 0,4 процентни пункта по-ниска. Този лек натиск е усетен предимно в сектора на услугите (ресторанти, наеми, фризьорски услуги).


3. Търговските вериги са коректни

Данните показват, че големите магазини са направили минимални корекции от едва няколко цента, без да се наблюдава системно „закръгляване нагоре“.


4.Психологически обрат

Възприятието на хората за инфлация е намаляло значително. Анкетите показват, че за първи път от години подкрепата за еврото у нас е надхвърлила критичната граница от 50%, достигайки 54% през февруари.


Защо мерките проработиха?

 

ЕЦБ отбелязва, че строгият мониторинг и задължението за показване на две цени (от август 2025 до август 2026 г.) са изиграли ключова роля за дисциплинирането на пазара. Въпреки лекия ръст в услугите през януари, още през февруари ценовите нива са се върнали към обичайните си сезонни модели.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Трус в &quot;Долче&Габана&quot;: Оставка, продажби и кредитори 2| 2199 | Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори Започва строителството на още една отсечка на &quot;Хемус&quot; 0| 2284 | Започва строителството на още една отсечка на "Хемус" ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове 0| 2208 | ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед 8| 2340 | Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати? 19| 4720 | Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати?
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 14| 4164 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн
Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка? 1| 3627 | Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?
„Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години 3| 3363 | „Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 4| 3140 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс 13| 2900 | Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс
Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност 1| 2852 | Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност
Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 2838 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница
