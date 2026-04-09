Ключови факти от доклада:

1. Инфлацията пада

Противно на очакванията, годишната инфлация в България продължава да се забавя – от 3,5% през декември 2025 г. до 2,1% през февруари 2026 г.



2. Минимален „евро-ефект“

Изчисленията показват, че ако не беше смяната на валутата, инфлацията през януари щеше да бъде едва с 0,3 – 0,4 процентни пункта по-ниска. Този лек натиск е усетен предимно в сектора на услугите (ресторанти, наеми, фризьорски услуги).



3. Търговските вериги са коректни

Данните показват, че големите магазини са направили минимални корекции от едва няколко цента, без да се наблюдава системно „закръгляване нагоре“.



4.Психологически обрат

Възприятието на хората за инфлация е намаляло значително. Анкетите показват, че за първи път от години подкрепата за еврото у нас е надхвърлила критичната граница от 50%, достигайки 54% през февруари.



Защо мерките проработиха?

ЕЦБ отбелязва, че строгият мониторинг и задължението за показване на две цени (от август 2025 до август 2026 г.) са изиграли ключова роля за дисциплинирането на пазара. Въпреки лекия ръст в услугите през януари, още през февруари ценовите нива са се върнали към обичайните си сезонни модели.