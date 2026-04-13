Голямото прибиране започва: Какво трябва да знаят шофьорите

Към сутринта движението в района на Симитли е спокойно, но се очаква натоварването да се увеличи по-късно през деня. Вече е въведена временна организация, която да поеме засиления автомобилен поток.

Ограничението за тежкотоварните превозни средства ще важи в часовия диапазон от 12:00 до 20:00 часа, като изключение се прави за камиони, превозващи бързоразвалящи се стоки и товари със специален температурен режим.

Експертите напомнят, че най-честите причини за тежки катастрофи остават високата скорост и неправилните изпреварвания. Затова шофьорите трябва да карат по-внимателно, да спазват дистанция и ограниченията.

Рискови продължават да бъдат участъците около Кресна и Кресненското дефиле. Експертите обръщат внимание и на неправомерното използване на аварийната лента, която е предназначена само за спешни случаи или технически проблеми.

Очаква се трафикът да остане натоварен до края на деня, а от Пътна полиция призовават водачите да проявяват търпение и дисциплина на пътя.