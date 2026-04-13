Реклама / Ads
Понеделник, 13 Април 2026, 16:21
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1602 | НОВИНИ

Голямото прибиране започва: Какво трябва да знаят шофьорите

Голямото прибиране започва: Какво трябва да знаят шофьорите
Източник: БГНЕС
Започва голямото прибиране след великденските празници, като се очаква интензивен трафик по основните пътни артерии в страната. Заради това временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите АМ Тракия, АМ Хемус и АМ Струма, както и по път I-1 в участъка между Симитли и Кресна. Мярката има за цел да улесни пътуването и да намали риска от инциденти в последния почивен ден.
 

Към сутринта движението в района на Симитли е спокойно, но се очаква натоварването да се увеличи по-късно през деня. Вече е въведена временна организация, която да поеме засиления автомобилен поток.

 

Ограничението за тежкотоварните превозни средства ще важи в часовия диапазон от 12:00 до 20:00 часа, като изключение се прави за камиони, превозващи бързоразвалящи се стоки и товари със специален температурен режим.

 

Експертите напомнят, че най-честите причини за тежки катастрофи остават високата скорост и неправилните изпреварвания. Затова шофьорите трябва да карат по-внимателно, да спазват дистанция и ограниченията.

 

Рискови продължават да бъдат участъците около Кресна и Кресненското дефиле. Експертите обръщат внимание и на неправомерното използване на аварийната лента, която е предназначена само за спешни случаи или технически проблеми.

Очаква се трафикът да остане натоварен до края на деня, а от Пътна полиция призовават водачите да проявяват търпение и дисциплина на пътя.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 