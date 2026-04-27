Искам да имам бъдеще: 34-годишният Лъчезар се нуждае от нашата помощ срещу рака

На 34 години животът би трябвало да е изпълнен с планове, мечти и движение. За Лъчезар Любенов обаче всичко спира през март тази година. Диагнозата е внезапна и жестока, хондросаркома на дясната бедрена кост. Злокачествен тумор, който прогресира с всеки изминал ден.
 

Всичко започва подло – с лека болка, която Лъчезар първоначално игнорира. Но тя не отшумява, а става все по-силна. Появява се подутина, която расте заедно със страха. Днес образуванието е с големи размери, ограничава движенията му и превръща всеки ден в изпитание на волята.

 

Шансът е извън граница

 

Българските лекари са категорични, Лъчезар се нуждае от спешна и сложна операция, последвана от специфично лечение. За съжаление, най-добрият шанс за успех е клиника в чужбина, разполагаща с необходимата технология и опит за такъв тип тумори.

 

„Това е шансът ми да запазя живота си. Искам да живея. Искам да имам бъдеще. Искам да имам шанс да се преборя“, споделя Лъчезар в своя зов за помощ.


Сумата за лечението е непосилна. Тя е стена, пред която едно семейство стои безсилно, колкото и голяма да е любовта им. В онкологичните битки времето е най-скъпият ресурс, а Лъчезар няма лукса да чака.

 

Как можем да помогнем?

 

Сега Лъчезар се обръща към нас – непознатите, които могат да станат негови спасители. Всяко дарение, независимо от сумата, е тухла в моста към неговото оздравяване. Всяко споделяне на неговата история може да достигне до човека, който ще наклони везните в полза на живота.

 

Нека не оставяме Лъчезар сам срещу диагнозата. Нека му докажем, че в България човечността все още е по-силна от болестта.

 

Информация за това как да направите дарение или да се включите в кампанията, можете да откриете ТУК

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден 0| 254 | Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган 0| 232 | България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита 4| 500 | Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци 1| 567 | Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9201 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7004 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 12| 6400 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5770 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5597 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4568 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4437 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание 0| 4026 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание
