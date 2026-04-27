Всичко започва подло – с лека болка, която Лъчезар първоначално игнорира. Но тя не отшумява, а става все по-силна. Появява се подутина, която расте заедно със страха. Днес образуванието е с големи размери, ограничава движенията му и превръща всеки ден в изпитание на волята.

Шансът е извън граница

Българските лекари са категорични, Лъчезар се нуждае от спешна и сложна операция, последвана от специфично лечение. За съжаление, най-добрият шанс за успех е клиника в чужбина, разполагаща с необходимата технология и опит за такъв тип тумори.

„Това е шансът ми да запазя живота си. Искам да живея. Искам да имам бъдеще. Искам да имам шанс да се преборя“, споделя Лъчезар в своя зов за помощ.



Сумата за лечението е непосилна. Тя е стена, пред която едно семейство стои безсилно, колкото и голяма да е любовта им. В онкологичните битки времето е най-скъпият ресурс, а Лъчезар няма лукса да чака.

Как можем да помогнем?

Сега Лъчезар се обръща към нас – непознатите, които могат да станат негови спасители. Всяко дарение, независимо от сумата, е тухла в моста към неговото оздравяване. Всяко споделяне на неговата история може да достигне до човека, който ще наклони везните в полза на живота.

Нека не оставяме Лъчезар сам срещу диагнозата. Нека му докажем, че в България човечността все още е по-силна от болестта.

