Нови трусове край Крит след силното земетресение миналата седмица

Тази сутрин в района са засечени два нови труса. Първият е с магнитуд 4,4 по Рихтер, а около десет минути по-късно е регистриран втори – с магнитуд 4.

В петък южно от острова беше отчетено по-силно земетресение. Според Евросредиземноморски сеизмологичен център то е било с магнитуд 5,8, докато от Институт по геодинамика към Атинската обсерватория го оценяват на 5,7 по Рихтер.

Епицентърът на труса е бил на около 18 км южно от Крит, на дълбочина 7,7 км.

След основното земетресение беше регистрирана серия от вторични трусове, като най-силният от тях достигна магнитуд 5.

До момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.