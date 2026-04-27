Нови трусове край Крит след силното земетресение миналата седмица

Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна
Сеизмичната активност в района на остров Крит продължава и дни след силното земетресение, регистрирано миналата седмица. Това съобщава гръцкото издание Ethnos.
 

Тази сутрин в района са засечени два нови труса. Първият е с магнитуд 4,4 по Рихтер, а около десет минути по-късно е регистриран втори – с магнитуд 4.

 

В петък южно от острова беше отчетено по-силно земетресение. Според Евросредиземноморски сеизмологичен център то е било с магнитуд 5,8, докато от Институт по геодинамика към Атинската обсерватория го оценяват на 5,7 по Рихтер.

 

Епицентърът на труса е бил на около 18 км южно от Крит, на дълбочина 7,7 км.

 

След основното земетресение беше регистрирана серия от вторични трусове, като най-силният от тях достигна магнитуд 5.

 

До момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден 0| 256 | Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган 0| 233 | България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита 4| 504 | Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци 1| 572 | Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9201 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7004 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 12| 6400 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5770 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5597 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4568 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4437 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание 0| 4026 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание
