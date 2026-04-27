Нови трусове край Крит след силното земетресение миналата седмица
Сеизмичната активност в района на остров Крит продължава и дни след силното земетресение, регистрирано миналата седмица. Това съобщава гръцкото издание Ethnos.
Тази сутрин в района са засечени два нови труса. Първият е с магнитуд 4,4 по Рихтер, а около десет минути по-късно е регистриран втори – с магнитуд 4.
В петък южно от острова беше отчетено по-силно земетресение. Според Евросредиземноморски сеизмологичен център то е било с магнитуд 5,8, докато от Институт по геодинамика към Атинската обсерватория го оценяват на 5,7 по Рихтер.
Епицентърът на труса е бил на около 18 км южно от Крит, на дълбочина 7,7 км.
След основното земетресение беше регистрирана серия от вторични трусове, като най-силният от тях достигна магнитуд 5.
До момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.
Реклама / Ads
Реклама / Ads