Реклама / Ads
Понеделник, 27 Април 2026, 18:24
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 654 | НОВИНИ

70 години „Евровизия“: Виена изнася шоуто извън залата – на площадите, парковете и дори на пазара

Редактор: Frognews
Остават броени дни до големия финал на конкурса „Евровизия“, който ще се проведе на 16 май. Австрийската столица, домакин на 70-ия юбилей на конкурса, вече е в трескава подготовка, за да предложи най-мащабната съпътстваща програма в историята на събитието. Акцентът тази година е върху културното разнообразие и приобщаването на всички поколения.
 

Виена изнася шоуто извън телевизионните зали. Улици, паркове и площади ще оживеят с духа на конкурса. Една от най-необичайните инициативи са музикалните разходки по следите на велики композитори из Централните виенски гробища, както и пешеходните турове „Хайде към бъдещето!“, посветени на историята на конкурса.

 

Организаторите са подготвили събития за всяка възраст. Младежката организация WienXtra ще забавлява младите с дискотеки и музикални настолни игри. В същото време в домовете за възрастни хора ще се проведат специални караоке вечери с вокални педагози, посветени на легендата Удо Юргенс – първият австриец, донесъл победата на страната през 1966 г.

 

Между 11 и 16 май Музеят на Виена ще се преобрази в Eurofan House – международен център за срещи на артисти и фенове с напълно безплатен вход. Вкусовете на Европа пък ще се съберат на пазара „Нашмаркт“, където на 13 май посетителите ще могат да опитат специалитети от всички държави участнички, под акомпанимента на музика на живо.

 

Кулминацията на празненствата извън самия конкурс ще бъде на площада пред Виенското кметство. Там „Евровизия“ ще бъде представена не просто като телевизионно шоу, а като истински празник на обединението, който превръща Виена в световна музикална столица.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден 0| 250 | Чешкият център в София затваря навръх 77-ия рожден ден България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган 0| 229 | България на поправителен: Поискахме от Брюксел отсрочка за антикорупционния орган Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита 4| 473 | Мистерии по руски: Странна смърт застигна 20-ти бизнесмен от елита Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци 1| 544 | Прогноза от кухнята на Кремъл: Путин пада до година, подготвя се дясна Русия без данъци

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9201 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7004 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 12| 6399 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5768 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5596 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4565 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4436 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание 0| 4025 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългаско събрание
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 