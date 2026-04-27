Виена изнася шоуто извън телевизионните зали. Улици, паркове и площади ще оживеят с духа на конкурса. Една от най-необичайните инициативи са музикалните разходки по следите на велики композитори из Централните виенски гробища, както и пешеходните турове „Хайде към бъдещето!“, посветени на историята на конкурса.

Организаторите са подготвили събития за всяка възраст. Младежката организация WienXtra ще забавлява младите с дискотеки и музикални настолни игри. В същото време в домовете за възрастни хора ще се проведат специални караоке вечери с вокални педагози, посветени на легендата Удо Юргенс – първият австриец, донесъл победата на страната през 1966 г.

Между 11 и 16 май Музеят на Виена ще се преобрази в Eurofan House – международен център за срещи на артисти и фенове с напълно безплатен вход. Вкусовете на Европа пък ще се съберат на пазара „Нашмаркт“, където на 13 май посетителите ще могат да опитат специалитети от всички държави участнички, под акомпанимента на музика на живо.

Кулминацията на празненствата извън самия конкурс ще бъде на площада пред Виенското кметство. Там „Евровизия“ ще бъде представена не просто като телевизионно шоу, а като истински празник на обединението, който превръща Виена в световна музикална столица.