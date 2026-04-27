Какви глоби ще плащат партиите за непремахнати предизборни плакати

От Столична община отчитат, че към момента се наблюдава сериозно намаляване на предизборните материали в градската среда. Според тях това показва по-отговорно поведение от страна на участниците в изборния процес.

Въпреки това проверките ще обхванат всички райони на столицата. При установени нарушения ще бъдат налагани глоби, които могат да достигнат до 2556 евро, в зависимост от количеството непремахнати материали.

Санкциите ще се прилагат към политическите формации или комитети, които не са изпълнили задълженията си в законовия срок. Размерът на глобите започва от 511 евро и се увеличава според мащаба на нарушението.

Проверките идват дни след като Централна избирателна комисия обяви окончателно имената на избраните народни представители. Целта е градската среда да бъде изчистена от изборната агитация и да се възстанови нормалният ѝ облик след кампанията.