Реклама / Ads
Понеделник, 27 Април 2026, 15:16
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 521 | НОВИНИ

Какви глоби ще плащат партиите за непремахнати предизборни плакати

Редактор: Frognews
Столичният инспекторат започва масирани проверки в София за премахването на агитационните материали след парламентарните избори на 19 април. Срокът, в който партиите, коалициите и инициативните комитети трябваше да почистят поставените от тях плакати и други материали, изтече на 26 април 2026 г. Той е регламентиран в Изборен кодекс на Република България и дава 7 дни след изборите за премахване на агитацията.
 

От Столична община отчитат, че към момента се наблюдава сериозно намаляване на предизборните материали в градската среда. Според тях това показва по-отговорно поведение от страна на участниците в изборния процес.

 

Въпреки това проверките ще обхванат всички райони на столицата. При установени нарушения ще бъдат налагани глоби, които могат да достигнат до 2556 евро, в зависимост от количеството непремахнати материали.

 

Санкциите ще се прилагат към политическите формации или комитети, които не са изпълнили задълженията си в законовия срок. Размерът на глобите започва от 511 евро и се увеличава според мащаба на нарушението.

 

Проверките идват дни след като Централна избирателна комисия обяви окончателно имената на избраните народни представители. Целта е градската среда да бъде изчистена от изборната агитация и да се възстанови нормалният ѝ облик след кампанията.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Отложиха делото срещу Симона Радева, която помогна на Георги Семерджиев да се укрие 0| 138 | Отложиха делото срещу Симона Радева, която помогна на Георги Семерджиев да се укрие Стрелбата във Вашингтон: Много въпроси без отговор 0| 600 | Стрелбата във Вашингтон: Много въпроси без отговор

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9029 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 6949 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5682 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5536 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4386 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4367 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони 2| 3105 | Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони
Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната 12| 3029 | Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 