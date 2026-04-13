Кой е Петер Мадяр, човекът, който детронира Орбан?

Малко по-късно създава нова политическа платформа, която прераства в партията с името Уважение и свобода, и се насочва към избиратели, разочаровани както от властта, така и от традиционната опозиция. Още на изборите за Европейски парламент същата година формацията му постига сериозен резултат, превръщайки се във водеща опозиционна сила.

На парламентарния вот вчера Тиса спечели изборите и детронира Орбан след повече от десетилетие управление. Очаква се Мадяр да оглави новото правителство.

В първите си изявления след победата той призова Орбан да действа само като служебен премиер до предаването на властта и да не взема дългосрочни решения. В същото време подчерта, че при важни държавни въпроси е готов на диалог по време на преходния период.

Мадяр определи изборния резултат като безпрецедентен и заяви, че доверието идва дори от хора, които досега не биха подкрепили подобна партия. Той обеща ежедневна работа за оправдаване на очакванията, като призна, че страната е изправена пред сериозни проблеми в икономиката, здравеопазването, образованието и други ключови сектори.

В същото време новият лидер постави акцент върху националното помирение.