Понеделник, 13 Април 2026, 16:21
Кой е Петер Мадяр, човекът, който детронира Орбан?

Петер Мадяр се очертава като бъдещ премиер на Унгария, след като неговата партия Тиса спечели парламентарните избори и сложи край на дългогодишното управление на Виктор Орбан и Фидес. Мадяр, който е юрист и евродепутат, започва кариерата си именно във Фидес, но впоследствие се дистанцира от нея и се превръща в един от най-силните ѝ критици. През 2024 г. той напуска всички държавни постове на фона на скандал около помилване, свързано с Каталин Новак, и открито атакува начина на управление.
 

Малко по-късно създава нова политическа платформа, която прераства в партията с името Уважение и свобода, и се насочва към избиратели, разочаровани както от властта, така и от традиционната опозиция. Още на изборите за Европейски парламент същата година формацията му постига сериозен резултат, превръщайки се във водеща опозиционна сила.

 

На парламентарния вот вчера Тиса спечели изборите и детронира Орбан след повече от десетилетие управление. Очаква се Мадяр да оглави новото правителство.

 

В първите си изявления след победата той призова Орбан да действа само като служебен премиер до предаването на властта и да не взема дългосрочни решения. В същото време подчерта, че при важни държавни въпроси е готов на диалог по време на преходния период.

 

Мадяр определи изборния резултат като безпрецедентен и заяви, че доверието идва дори от хора, които досега не биха подкрепили подобна партия. Той обеща ежедневна работа за оправдаване на очакванията, като призна, че страната е изправена пред сериозни проблеми в икономиката, здравеопазването, образованието и други ключови сектори.

 

В същото време новият лидер постави акцент върху националното помирение.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 2| 742 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец 0| 602 | Откриха и унищожиха военен дрон с 4 снаряда на плажа в Синеморец След 16 години управление: Кой печели и кой губи от поражението на Орбан 6| 1483 | След 16 години управление: Кой печели и кой губи от поражението на Орбан Мрачна прогноза: 800 млн. души може да останат без работа 0| 1230 | Мрачна прогноза: 800 млн. души може да останат без работа

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд 4| 3616 | Скандал с обвинения срещу главния прокурор разтърсва Международния наказателен съд
CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария 8| 3489 | CNN: Път за 1,2 млн. евро от никъде за никъде или как се харчат еврофондове в Унгария
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 3487 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
"Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии 15| 3252 | "Некои новини“ от последните 24 часа: Супер МВР, ниски цени, Орбан печели и още тъпотии
Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия 5| 3126 | Танкери в застой във Финския залив: Тихият енергиен фронт срещу Русия
Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа? 16| 3075 | Ключови избори за Европа: Ще върне ли Мадяр Унгария към НАТО и Европа?
Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите 3| 2966 | Протести в Ирландия, МВнР с предупреждение към българите
След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната? 7| 2964 | След успеха на Artemis II: Може ли човек наистина да живее на Луната?
