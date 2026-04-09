Израелската армия проведе най-мащабната си операция срещу „Хизбула“ от години, поразявайки 100 цели само за 10 минути. В отговор Иран обяви затварянето на стратегическия Ормузки проток, през който преминава голяма част от световния петрол. Техеран предупреди, че в централната част на протока са поставени мини и преминаването ще става само със специално разрешение. От Белия дом обаче отрекоха да има блокада и настояха за незабавно възстановяване на свободния трафик.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс беше ясен: „Никога не сме обещавали, че Ливан е част от сделката. Примирието е фокусирано върху Иран и съюзниците на Америка.“ От своя страна израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че армията остава с „пръст на спусъка“, докато целите в Ливан не бъдат постигнати.

Въпреки размяната на заплахи, дипломатическият канал остава отворен. Тази вечер в пакистанската столица Исламабад пристигат делегациите на двете страни. Американският екип ще бъде воден от Джей Ди Ванс, придружен от ключовите фигури Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

В Исламабад са обявени два дни извънредни празници – ход, който местните власти често използват за осигуряване на максимална сигурност при срещи от такъв ранг. Светът очаква да разбере дали преговорите в хотел „Серена“ ще спасят примирието, или регионът ще потъне в още по-дълбок конфликт.