Реклама / Ads
Събота, 11 Април 2026, 04:48
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
17| 2373 | НОВИНИ

Крехко примирие: Иран блокира Ормузкия проток, преговорите се местят в Пакистан

Редактор: Frognews
Само денонощие след обявеното двуседмично прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран, мирът в Близкия изток изглежда по-несигурен от всякога. Основната точка на раздора се оказа Ливан – докато Иран смята, че примирието е общо, САЩ и Израел са категорични, че то не включва операциите срещу групировката „Хизбула“.
 

Израелската армия проведе най-мащабната си операция срещу „Хизбула“ от години, поразявайки 100 цели само за 10 минути. В отговор Иран обяви затварянето на стратегическия Ормузки проток, през който преминава голяма част от световния петрол. Техеран предупреди, че в централната част на протока са поставени мини и преминаването ще става само със специално разрешение. От Белия дом обаче отрекоха да има блокада и настояха за незабавно възстановяване на свободния трафик.

 

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс беше ясен: „Никога не сме обещавали, че Ливан е част от сделката. Примирието е фокусирано върху Иран и съюзниците на Америка.“ От своя страна израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че армията остава с „пръст на спусъка“, докато целите в Ливан не бъдат постигнати.

 

Въпреки размяната на заплахи, дипломатическият канал остава отворен. Тази вечер в пакистанската столица Исламабад пристигат делегациите на двете страни. Американският екип ще бъде воден от Джей Ди Ванс, придружен от ключовите фигури Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

 

В Исламабад са обявени два дни извънредни празници – ход, който местните власти често използват за осигуряване на максимална сигурност при срещи от такъв ранг. Светът очаква да разбере дали преговорите в хотел „Серена“ ще спасят примирието, или регионът ще потъне в още по-дълбок конфликт.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Трус в &quot;Долче&Габана&quot;: Оставка, продажби и кредитори 2| 2199 | Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори Започва строителството на още една отсечка на &quot;Хемус&quot; 0| 2284 | Започва строителството на още една отсечка на "Хемус" ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове 0| 2208 | ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед 8| 2339 | Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати? 19| 4720 | Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати?
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 14| 4164 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн
Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка? 1| 3627 | Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?
„Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години 3| 3363 | „Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 4| 3139 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс 13| 2901 | Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс
Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност 1| 2852 | Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност
Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 2838 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 