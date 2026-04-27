Понеделник, 27 Април 2026, 15:16
Крият смъртта на мъж от Велико Търново година и половина, за да получават пенсията му

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Окръжната прокуратура разследва незаконното погребение на възрастен мъж в двора на къщата му в центъра на Велико Търново. Неговите роднини са продължили да получават пенсията му повече от година и половина.
 

Три жени са погребали незаконно 77-годишния мъж в двора на къщата му. Не са обявили смъртта му и от края на 2024 г. до този месец са продължили да вземат пенсията му.

 

В хода на досъдебното производство е изяснено, че мъжът е бил онкологично болен. През миналата седмица съседи подали сигнал, че дълго време не са виждали мъжа. Неговата дъщеря и внучките му твърдели, че мъжът е в болница.

 

Проверка на криминалистите е установила бетониран участък в двора на имота и при разкопаването му са открити останките на мъжа. Направената аутопсия от съдебен лекар не е установила данни за насилствена смърт.

 

Назначени са няколко експертизи, за да се изяснят всички действия на живелите в едно домакинство с него и техните роднини и да се прецени тяхната подследственост, съобщиха от прокуратурата.

 

На този етап няма задържани, разследването продължава.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Стрелбата във Вашингтон: Много въпроси без отговор 0| 601 | Стрелбата във Вашингтон: Много въпроси без отговор Какви глоби ще плащат партиите за непремахнати предизборни плакати 0| 522 | Какви глоби ще плащат партиите за непремахнати предизборни плакати

НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 9029 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 6949 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 5682 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 5| 5536 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4386 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 14| 4367 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони 2| 3105 | Орбан се отказва от депутатския си мандат. Баща му в центъра на скандал за милиони
Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната 12| 3029 | Зюганов вещае революция, Боня плаши с бунт: Русия между икономическата агония и оголения кокал на войната
