Три жени са погребали незаконно 77-годишния мъж в двора на къщата му. Не са обявили смъртта му и от края на 2024 г. до този месец са продължили да вземат пенсията му.

В хода на досъдебното производство е изяснено, че мъжът е бил онкологично болен. През миналата седмица съседи подали сигнал, че дълго време не са виждали мъжа. Неговата дъщеря и внучките му твърдели, че мъжът е в болница.

Проверка на криминалистите е установила бетониран участък в двора на имота и при разкопаването му са открити останките на мъжа. Направената аутопсия от съдебен лекар не е установила данни за насилствена смърт.

Назначени са няколко експертизи, за да се изяснят всички действия на живелите в едно домакинство с него и техните роднини и да се прецени тяхната подследственост, съобщиха от прокуратурата.

На този етап няма задържани, разследването продължава.