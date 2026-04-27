Реклама / Ads
Понеделник, 27 Април 2026, 15:16
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 602 | НОВИНИ

Стрелбата във Вашингтон: Много въпроси без отговор

Редактор: Frognews
Стрелбата по време на ежегодната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом във Washington Hilton постави под съмнение една от най-охраняваните среди в САЩ – тази около президента Доналд Тръмп. Само минути след атаката започнаха два паралелни разказа: единият – за сериозни пропуски в сигурността, другият – за бърза и ефективна реакция, предотвратила трагедия.
 

Как стрелецът е стигнал толкова близо


С разкриването на детайли около нападението, основният въпрос остава: как е възможно въоръжен човек да достигне толкова близо до събитие с участието на президента и висши представители на администрацията?

 

Заподозреният – 31-годишният Коул Томас Алън – според информация, публикувана първоначално от New York Post, е изпратил манифест до семейството си малко преди атаката. В него той се подиграва с „абсурдната липса на сигурност“, твърдейки, че е влязъл с няколко оръжия, без да бъде възприет като заплаха.







Алън, завършил Калтех, описва нивото на сигурност като „безумно некомпетентно“ и отправя политически послания срещу администрацията на Тръмп.


Била ли е целта самият президент


Според временния главен прокурор Тод Бланш, първоначалната оценка на разследващите е, че нападателят е целял представители на администрацията, „вероятно включително президента“, пише The Guardian.

 

Това поставя атаката в контекста на по-широк риск. Само преди по-малко от две години Доналд Тръмп беше обект на опит за покушение в Пенсилвания и на още един инцидент във Флорида.


Какво казват службите: „Системата проработи“


Въпреки тревогите, от Сикрет сървис защитиха действията си.

 

Директорът Шон Къран заяви, че многослойната система за защита е функционирала. Нападателят е бил неутрализиран, преди да причини масови жертви. Единствената пострадала е служител на реда, защитен от бронежилетка.

 

Подобна позиция изрази и председателят на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом Вейджия Дзян, която благодари на службите за предотвратената трагедия.

 

Самият Тръмп заяви, че стрелецът „дори не се е доближил до вратите“.


Политически реакции и искания за разследване


Случаят бързо придоби политически измерения. Републикански законодатели настояват за създаване на специална комисия в Камарата на представителите, която да разследва пробивите в сигурността.

 

Конгресменът Майк Лоулър коментира, че нападателят е можел да причини „масови жертви“ и извън самото събитие.

В същото време няколко комисии в Конгреса вече са поискали официални брифинги от службите.


Как работи сигурността – и къде може да е пробивът


Сигурността около събитието е била засилена:

- хотелът е затворен за външни посетители часове преди събитието;
-въведени са проверки като на летище;
- има отделен защитен периметър около президента;
- използвани са бронирани елементи и въоръжени екипи.


Въпреки това остава ключов проблем: хотелите са публични пространства. Това означава, че хора могат да се настанят предварително и да внесат предмети, без да бъдат проверени в деня на събитието. Именно това се разглежда като възможен начин нападателят да е внесъл оръжията.


Стар урок, който се повтаря


Събитието неизбежно напомня за покушението срещу Роналд Рейгън, което също се случва във Washington Hilton. Оттогава мястото е обект на специални мерки за сигурност.

 

Въпреки това инцидентът показва, че дори добре познатите рискове не могат да бъдат напълно елиминирани.


Политика след стрелбата


След атаката темата бързо се превърна в инструмент за политически аргументи. Републиканците използват случая, за да настояват за повече финансиране за службите, разширяване на наблюдението, ускоряване на проект за нова защитена зала в Белия дом.







Самият Тръмп отново защити идеята за нова бална зала в рамките на комплекса на Белия дом, която да предлага по-високо ниво на сигурност. Проектът обаче среща правни пречки.


Между провал и предотвратена трагедия


Стрелбата оставя след себе си два въпроса без еднозначен отговор дали системата е дала пробив, щом въоръжен човек е стигнал толкова близо, или е проработила, щом е предотвратила по-тежки последици.


Истината вероятно е между двете. Случаят показва, че дори най-строгите мерки имат граници – и че всяка криза веднага се превръща и в политически аргумент.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 