Неделя, 26 Април 2026, 15:55
Машина на времето в мандрата: Хванаха айрян, произведен „утре“, и мляко от месец май

Редактор: Констанца Илиева
Над 2 тона кисело мляко и повече от 4200 литра айрян ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Продуктите са открити в мандра в силистренско село при внезапна проверка.
 

Инспекторите попаднаха на абсурдна ситуация – в обекта се съхраняват стоки с маркирани бъдещи дати на производство. При проверката, извършена на 24 април, служителите откриха близо 17 000 шишета айрян с етикети от 25 април. Още по-фрапиращ е случаят със 750 кг кисело мляко, върху чиито капачки е посочена дата на производство 3 май.

 

Освен манипулираните срокове на годност, в хладилните камери са намерени и големи количества йогурт без никаква идентификационна маркировка за произход и партида. Това прави продуктите потенциално опасни за здравето на потребителите.

 

Интересен детайл е, че нарушението в Силистренско е установено от инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич. От БАБХ обясниха, че продължават практиката на т.нар. „кръстосани проверки“. Целта е държавните служители да работят в чужди области, за да се избегнат местни зависимости, лични контакти и опити за натиск върху контролните органи. Всички конфискувани продукти са насочени за унищожаване в екарисаж.

