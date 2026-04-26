На борда на самолета Еърбъс А330 са пътували 232 пасажери. Инцидентът е станал в момента, в който машината е набирала скорост за излитане. От лявата страна на един от колесниците внезапно е забелязан гъст дим, придружен от проблем в двигателя. Екипажът е реагирал светкавично, като е спрял излитането и е приложил аварийния план за действие.

Шестимата ранени пътници са преминали незабавен медицински преглед. Говорител на авиокомпанията потвърди за инцидента, но не даде подробности за тежестта на нараняванията. Обикновено при такива маневри травмите са резултат от рязкото спиране или по време на спешната евакуация по надуваемите пързалки.

Разследването на причините за техническата неизправност продължава, а останалите пътници очакват нов полет за Швейцария.