За късмет парапланеристът не е пострадал. Петима планински спасители от местния отряд участваха в операцията по неговото извеждане от критичната ситуация.

Зимата все още не си е отишла от високите върхове

Според данни на ПСС, условията в планините днес са добри за туризъм. Вятърът е слаб до умерен, а температурите остават положителни. Във високите части обаче все още има сериозна снежна покривка. В района на хижа „Алеко“ тя е около 50 см, докато на връх Ботев дебелината на снега достига почти три метра.

От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за силен вятър в няколко области. Спасителите съветват всички туристи и любители на екстремните спортове да следят внимателно прогнозата, преди да предприемат преходи или полети.