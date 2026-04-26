Неделя, 26 Април 2026, 15:55
Екстремна операция в планината: Спасители измъкнаха парапланерист от скален капан

Екстремна операция в планината: Спасители измъкнаха парапланерист от скален капан
Редактор: Констанца Илиева
Отрядът на Планинската спасителна служба (ПСС) в Кюстендил проведе акция по спасяването на парапланерист. Инцидентът се случи вчера, след като спортистът се заплете в клоните на дърво, съобщиха от службата към Българския червен кръст.
 

За късмет парапланеристът не е пострадал. Петима планински спасители от местния отряд участваха в операцията по неговото извеждане от критичната ситуация.

 

Зимата все още не си е отишла от високите върхове

 

Според данни на ПСС, условията в планините днес са добри за туризъм. Вятърът е слаб до умерен, а температурите остават положителни. Във високите части обаче все още има сериозна снежна покривка. В района на хижа „Алеко“ тя е около 50 см, докато на връх Ботев дебелината на снега достига почти три метра.

 

От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за силен вятър в няколко области. Спасителите съветват всички туристи и любители на екстремните спортове да следят внимателно прогнозата, преди да предприемат преходи или полети.

