Мексиканските спецчасти обезглавиха картела „Халиско“: Арестуваха наследника на Ел Менчо

При зрелищна операция в западния щат Наярит, мексиканските елитни части заловиха Аудиас Флорес, по-известен като „Ел Хардинеро“ (Градинаря). Той е сочен за един от основните лидери на страховития наркокартел „Халиско Ново поколение“ и сочен за директен наследник на покойния Немесио Осегера – Ел Менчо.
 

Министърът по сигурността Омар Гарсия Харфуч потвърди новината, като уточни, че Флорес е бил регионален командир, контролиращ тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За главата му американското правителство бе обявило награда от 5 милиона долара, а Вашингтон вече очаква неговата екстрадиция.

 

Ударът срещу престъпната империя не спира дотук. В Сапопан спецчастите и Националната гвардия са арестували и Сесар Алехандро Н., известен като „Ел Гуеро Конта“. Той е идентифициран като финансовия мозък на „Градинаря“, отговарял за прането на пари чрез фиктивни компании и мащабни инвестиции в самолети, ранчота и дори в индустрията за производство на текила.

 

Арестът на Флорес идва само месеци след смъртта на предишния лидер на групировката. Припомняме, че в началото на март Ел Менчо бе изпратен в златен ковчег при безпрецедентни мерки за сигурност в Сапопан. Залавянето на „Ел Хардинеро“ се счита за най-сериозния удар върху структурата на „Халиско Ново поколение“ от години насам, разклащайки както военната, така и финансовата мощ на организацията.




