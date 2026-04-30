Четвъртък, 30 Април 2026, 15:13
Нова измама с имоти на Халкидики придобива все по-големи мащаби

Източник: БГНЕС
Нова схема за измами с имоти набира скорост на Халкидики в Северна Гърция, съобщава БТА, позовавайки се на местния сайт voria.gr. Чуждестранни граждани, основно от Балканите, се представят за брокери или дори за собственици на недвижими имоти, без реално да имат връзка с тях. Измамниците публикуват обяви в социалните мрежи в собствените си държави, търсейки купувачи, които да подведат. В същото време истинските притежатели на имотите често разбират случайно, че собствеността им се предлага за продажба без тяхно знание.
 

Според информацията подобни практики се разрастват и вече създават сериозно напрежение сред легитимните брокери в региона. В схемите обикновено участват хора, добре запознати с местния пазар и конкретни имоти. Понякога те целенасочено избират имоти със сложна собственост – например с много наследници – което затруднява проверката кой е реалният собственик.

 

Често измамниците първо се представят за купувачи – посещават имота, разглеждат го и правят снимки. След това използват събраните материали, за да публикуват фалшиви обяви, този път вече като „посредници“, без да имат договор със собствениците.

 

Когато се появи интерес, те оказват натиск върху потенциалните купувачи, създавайки усещане за спешност – твърдят, че има много кандидати и че офертата е изключително изгодна. Целта е да се избегнат проверки на документите. В крайна сметка изискват голямо капаро и след получаването му изчезват.

 

В някои случаи измамниците дори се сдобиват с ключове за имотите чрез ремонтни фирми и така още по-убедително се представят за собственици пред своите сънародници.

 

Експерти съветват купувачите да бъдат изключително внимателни – да проверяват собствеността чрез адвокат в имотния регистър, да изискват доказателства за легитимността на посредниците и да избягват плащания в брой, като използват единствено банкови преводи.

 

Халкидики е една от най-предпочитаните от българите дестинации за лятна почивка заради близостта си до София. През 2025 г. българите са реализирали над 7 милиона нощувки в региона, което представлява ръст от около 7% спрямо 2024 г.

 

Затова и не е изненада, че броят на имотите, притежавани от българи там, постоянно расте. Това важи за всички сегменти на имотния пазар. Според статистиката за 2025 г. около 30% от сделките, сключени от българи, са за луксозни вили на брега на морето на цени между 500 000 и 1 милион евро. Други 60% от купувачите се насочват към по-малки жилища (апартаменти или студиа) на цени до 150 000 евро.

