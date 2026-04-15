Сряда, 15 Април 2026, 19:52
Ограничение на АМ „Тракия“ заради опасна настилка – до 100 км/ч

Редактор: Frognews
Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да карат внимателно и да спазват ограниченията на скоростта на АМ „Тракия“ заради опасна настилка.
 

Скоростта на движение в участъка от 67-и до 80-и км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч поради неравности. Целта е повишаване на безопасността на движение в 13-километровата отсечка, която не е ремонтирана повече от десет години.

 

По трасето са монтирани пътни знаци и табели, сигнализиращи шофьорите за неравностите и необходимостта да ограничат скоростта.

 

Предстоят частични ремонтни дейности в участъка по програмата за текущо поддържане, като в момента се подготвят нужните документи за възлагане на работите.

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

 

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

КОМЕНТАРИ

