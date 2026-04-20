Понеделник, 20 Април 2026, 21:33
Отиде си Красимир Райдовски, разузнавач и шеф на пресцентъра на кабинета "Виденов"

Красимир Райдовски
Отиде се си Красимир Райдовски. Той бе служител на българското външно разузнаване и шеф на пресслужбата на Министерския съвет в правителството на Жан Виденов.
 

Райдовски е починал след продължително тежко боледуване малко преди да отбележи своя 80-годишен юбилей. Известен с чувството си за хумор и иронично отношение към политиците и управляващите през последните десетилетия.

 

Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ "Васил Левски" във Велико Търново с профил гръцки език, също и Висшия икономически институт в София.

 

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отдел през 1985 г. Междувременно през 1976 година е бил обучаван 10 месеца в разузнавателна школа в СССР.

 

Райдовски е работил в посолството на България в Атина, "София прес", Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи. В периода от февруари 1995 до ноември 1996 година е ръководител на пресслужбата на Министерския съвет при управлението на Жан Виденов.

 

Фрог нюз изказва съболезнования на семейството и близките на Красимир Райдовски

