Събота, 11 Април 2026, 04:50
Пътят на светлината: Как Благодатният огън ще стигне от Йерусалим до гръцките острови

Редактор: Frognews
Въпреки сложната обстановка в Близкия изток, Благодатният огън ще бъде пренесен от Йерусалим до Атина на Велика събота. Гръцкото правителство потвърди, че Светата светлина ще пристигне на международното летище в столицата с държавен полет, съобщава вестник „Катимерини“.
 

От седмици Министерството на външните работи на Гърция следи отблизо събитията в региона, за да гарантира безопасното транспортиране на Огъня. Говорителят на министерството Лана Зохиу увери, че са обсъдени всички варианти, за да не бъде прекъсната вековната традиция.

 

Веднага след пристигането си в Атина, Благодатният огън ще бъде разпространен из цялата страна. Авиокомпанията „Скай експрес“ обяви специален график, с който ще пренесе пламъка до седем ключови дестинации, включително Александруполис, Ираклион, остров Корфу и Санторини.

 

Така, въпреки предизвикателствата, в полунощ на Великден храмовете в Гърция ще бъдат озарени от йерусалимската светлина – символ на мира и надеждата.

