От седмици Министерството на външните работи на Гърция следи отблизо събитията в региона, за да гарантира безопасното транспортиране на Огъня. Говорителят на министерството Лана Зохиу увери, че са обсъдени всички варианти, за да не бъде прекъсната вековната традиция.

Веднага след пристигането си в Атина, Благодатният огън ще бъде разпространен из цялата страна. Авиокомпанията „Скай експрес“ обяви специален график, с който ще пренесе пламъка до седем ключови дестинации, включително Александруполис, Ираклион, остров Корфу и Санторини.

Така, въпреки предизвикателствата, в полунощ на Великден храмовете в Гърция ще бъдат озарени от йерусалимската светлина – символ на мира и надеждата.