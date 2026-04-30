Четвъртък, 30 Април 2026, 15:13
Плащаме 1,9 млн. евро глоба заради директивата за електронни системи за пътните такси

Източник: БГНЕС
Съдът на Европейския съюз наложи на България еднократна санкция от 1 900 000 евро заради закъснение при въвеждането на европейските правила за електронните пътни такси. Производството е започнато по инициатива на Европейска комисия. Причината за наказанието е, че страната не е транспонирала навреме Директива 2019/520, като не е приела нужните законови промени до крайния срок – 19 октомври 2021 г.
 

Този нормативен акт има за цел да осигури съвместимост между различните системи за пътно таксуване в ЕС и да улесни обмена на информация при неплатени такси между държавите.

 

В хода на делото България постепенно е приела необходимите мерки и в крайна сметка е изпълнила изискванията. Затова Комисията се е отказала от искането за допълнителни периодични глоби, а съдът е наложил само еднократна санкция.

 

Съдебната институция не приема аргументите на българската страна, че забавянето се дължи на политическа нестабилност и пандемията от COVID-19. Подчертава се, че държавите членки не могат да оправдават неизпълнение на задълженията си с вътрешни проблеми, освен при доказани извънредни и непреодолими обстоятелства, каквито в случая не са установени.

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

