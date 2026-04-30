Този нормативен акт има за цел да осигури съвместимост между различните системи за пътно таксуване в ЕС и да улесни обмена на информация при неплатени такси между държавите.

В хода на делото България постепенно е приела необходимите мерки и в крайна сметка е изпълнила изискванията. Затова Комисията се е отказала от искането за допълнителни периодични глоби, а съдът е наложил само еднократна санкция.

Съдебната институция не приема аргументите на българската страна, че забавянето се дължи на политическа нестабилност и пандемията от COVID-19. Подчертава се, че държавите членки не могат да оправдават неизпълнение на задълженията си с вътрешни проблеми, освен при доказани извънредни и непреодолими обстоятелства, каквито в случая не са установени.