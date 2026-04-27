Реклама / Ads
Понеделник, 27 Април 2026, 21:19
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 974 | НОВИНИ

Половин България под 30 г. не работи: Къде изчезна бъдещето на пазара на труда

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Актуалните данни на Евростат за 2025 г. очертават една стряскаща и на пръв поглед нелогична картина на българския трудов пазар. Докато общата заетост в страната бележи исторически върхове от 77%, при младите хора на възраст между 20 и 29 години ситуацията е огледална – едва всеки втори от тях е част от икономическия живот. С малко над 50% младежка заетост, България се закотвя на дъното на Европейския съюз, правейки компания единствено на Италия и Румъния.
 

Този статистически разлом показва, че докато опитните кадри са почти изцяло интегрирани в системата, най-младото поколение, навлизащо в активна възраст, остава в периферията – в състояние на изчакване, което заплашва да се превърне в трайна социална изолация.

 

Този феномен обхваща основно представителите на т.нар. Поколение Z (Gen Z) – младежите, родени на прага на новия век, чийто сблъсък с пазара на труда се оказва по-болезнен от този на техните предшественици. За разлика от Милениалите, които бяха мотивирани от кариерно израстване и консуматорски цели, Gen Z носят със себе си радикално различна ценностна система. За тях работата вече не е инструмент за оцеляване, а търсене на смисъл. Те са първото поколение, което открито поставя психичното си здраве и личния си комфорт над заплатата и корпоративната лоялност. Ако работната среда е токсична, ако липсва гъвкавост или ако каузата на компанията не съвпада с техните убеждения, те по-скоро биха избрали бездействието пред компромиса.

 

Тук обаче се проявява и специфичният балкански нюанс, който Евростат косвено улавя – синдромът на „хотел Мама“. В България психологическата и финансовата зависимост от родителите остава една от най-силните в Европа. Високите наеми и цените на имотите в големите градове, съчетани с ниските стартови заплати, превръщат родителския дом в единственото убежище. Този комфорт обаче често действа като „златна клетка“, която подхранва феномена на маминото синче. Когато покривът и храната са осигурени от предходното поколение, необходимостта от бърза реализация на всяка цена отпада. Това създава изкривена реалност, в която младите хора могат да си позволят да бъдат „придирчиви“ към обявите за работа години наред, докато родителите им продължават да носят тежестта на тяхната издръжка, понякога до навлизането им в четвъртото десетилетие.

 

В крайна сметка, младежката безработица в България през 2025 г. не е просто икономически проблем, а културен разлом. От една страна стои образователната система, която все още произвежда кадри за икономика от миналия век, а от друга – едно ново поколение, което отказва да приеме модела „работа от 9 до 5“ като единствен път към успеха. Без мост между тези два свята и без промяна в свръхпротективния модел на българското семейство, статистиката на Евростат ще продължи да отчита милиони пропуснати възможности, докато „новата Русия“ или „новият свят“ изискват динамика, която диванът вкъщи просто не може да предложи.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 