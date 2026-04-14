Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 16:10
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1332 | НОВИНИ

Правата на избирателя: Наръчник за вота на 19 април

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува подробна информация за правата и задълженията на българските граждани в предстоящия изборен ден. На 19 април точно 6 575 151 българи ще имат право да определят бъдещето на страната.
 

Кой може да гласува? Всеки български гражданин, който:

 

* Е навършил 18 години към изборния ден.
* Не е поставен под запрещение.
* Не изтърпява наказание „лишаване от свобода“.


Твоите 6 основни права пред урната:

 

1. Право на избор

Можеш да избереш дали да гласуваш с хартиена бюлетина или с машина (в секциите, където има такива).


2. Право на тайна

Гласът ти е личен и никой няма право да изисква от теб да го разкриваш.


3. Право на информация

Имаш право на информиран избор относно кандидатите и начина на гласуване.


4. Право на помощ

Хората с увредено зрение или затруднено придвижване могат да ползват придружител.


5. Гласуване по настоящ адрес

Възможно е, ако си подал заявление в законовия срок.


6. Право на жалба

Ако забележиш нередности, можеш да подадеш сигнал или жалба до РИК или ЦИК.


Техническа подготовка

 

Изборите ще се проведат в над 11 000 секции в цялата страна. В 9354 от тях ще бъде осигурено машинно гласуване, докато в останалите 2641 (предимно по-малки секции) вотът ще бъде само с хартиена бюлетина.

 

Специално за младите

 

Днес ЦИК организира „Ден на отворени врати“ за ученици, на които им предстои да гласуват за първи път. Целта е да се повиши избирателната активност сред младите и да се обясни механизмът на вота по достъпен начин.

 

Важно

 

Повече отговори на конкретни въпроси можете да намерите в рубриката „Често задавани въпроси“ на официалния сайт на ЦИК.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 