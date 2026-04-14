Правата на избирателя: Наръчник за вота на 19 април

Кой може да гласува? Всеки български гражданин, който:

* Е навършил 18 години към изборния ден.

* Не е поставен под запрещение.

* Не изтърпява наказание „лишаване от свобода“.



Твоите 6 основни права пред урната:

1. Право на избор

Можеш да избереш дали да гласуваш с хартиена бюлетина или с машина (в секциите, където има такива).



2. Право на тайна

Гласът ти е личен и никой няма право да изисква от теб да го разкриваш.



3. Право на информация

Имаш право на информиран избор относно кандидатите и начина на гласуване.



4. Право на помощ

Хората с увредено зрение или затруднено придвижване могат да ползват придружител.



5. Гласуване по настоящ адрес

Възможно е, ако си подал заявление в законовия срок.



6. Право на жалба

Ако забележиш нередности, можеш да подадеш сигнал или жалба до РИК или ЦИК.



Техническа подготовка

Изборите ще се проведат в над 11 000 секции в цялата страна. В 9354 от тях ще бъде осигурено машинно гласуване, докато в останалите 2641 (предимно по-малки секции) вотът ще бъде само с хартиена бюлетина.

Специално за младите

Днес ЦИК организира „Ден на отворени врати“ за ученици, на които им предстои да гласуват за първи път. Целта е да се повиши избирателната активност сред младите и да се обясни механизмът на вота по достъпен начин.

Важно

Повече отговори на конкретни въпроси можете да намерите в рубриката „Често задавани въпроси“ на официалния сайт на ЦИК.