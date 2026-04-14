Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 16:10
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1309 | НОВИНИ

Пускат две нови автобусни линии в София, преномерират стари

Пускат две нови автобусни линии в София, преномерират стари
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
От 15 април се разкриват автобусни линии № 180 и № 182, които ще свързват вилна зона Косанин дол, ж.к. Лозен парк и село Герман с метростанция „Бизнес парк“.
 

Новите линии ще се движат на интервал от 45 минути.

 

Също от 15 април влиза в сила и новата номерация на автобусните линии в район „Панчарево“. Линии № 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се преномерират съответно на № 181, 183, 184, 185, 186 и 187.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? 2| 312 | Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил 0| 364 | Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции 0| 359 | EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 4066 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3352 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Христос воскресе! Велик празник е! 14| 2899 | Христос воскресе! Велик празник е!
Рекордна избирателна активност в Унгария 6| 2829 | Рекордна избирателна активност в Унгария
Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран 17| 2715 | Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран
Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 2676 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха 20| 2669 | Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение 14| 2663 | Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 