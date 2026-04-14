0| 1309 | НОВИНИ
Пускат две нови автобусни линии в София, преномерират стари
От 15 април се разкриват автобусни линии № 180 и № 182, които ще свързват вилна зона Косанин дол, ж.к. Лозен парк и село Герман с метростанция „Бизнес парк“.
Новите линии ще се движат на интервал от 45 минути.
Също от 15 април влиза в сила и новата номерация на автобусните линии в район „Панчарево“. Линии № 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се преномерират съответно на № 181, 183, 184, 185, 186 и 187.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
КОМЕНТАРИ
