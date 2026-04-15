Пускат три нови автобусни линии в София, преномерират стари

Новите линии ще се движат на интервал от 45 минути.

Линия №180 – от Бизнес парк София до в.з. Косанин дол ще обслужва и района на Младост 4 и ще е новата връзка за вилната зона. Автобусите ще спират на спирките по Околовръстен път и вътрешноквартални улици.

Линия №182 – от Бизнес парк София през ж.к. Лозен парк до с. Герман е директен транспорт до Герман и ще обслужва ж.к. Лозен парк. По маршрута ще има нови спирки и удобни връзки по Околовръстен път.

Промяна ще има в маршрута на линия №107, който се скъсява и вече ще обслужва участъка между Карпузица и Овча купел. Разкриват се нови спирки по ул. „Народен герой“, а спирките към Боянска църква отпадат.

Също от 15 април влиза в сила и новата номерация на автобусните линии в район „Панчарево“. Линии № 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се преномерират съответно на № 181, 183, 184, 185, 186 и 187.