Реклама / Ads
Сряда, 15 Април 2026, 14:38
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2869 | НОВИНИ

Пускат три нови автобусни линии в София, преномерират стари

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
От 15 април се разкриват автобусни линии № 65, която ще свързва Боянска църква с метростанция „Красно село“ по бул. „Цар Борис III“ и линии № 180 и № 182, които ще свързват вилна зона Косанин дол, ж.к. Лозен парк и село Герман с метростанция „Бизнес парк“.
 

Новите линии ще се движат на интервал от 45 минути.

 

Линия №180 – от Бизнес парк София до в.з. Косанин дол ще обслужва и района на Младост 4 и ще е новата връзка за вилната зона. Автобусите ще спират на спирките по Околовръстен път и вътрешноквартални улици.

 

 

Линия №182 – от Бизнес парк София през ж.к. Лозен парк до с. Герман е директен транспорт до Герман и ще обслужва ж.к. Лозен парк. По маршрута ще има нови спирки и удобни връзки по Околовръстен път.

 

Промяна ще има в маршрута на линия №107, който се скъсява и вече ще обслужва участъка между Карпузица и Овча купел. Разкриват се нови спирки по ул. „Народен герой“, а спирките към Боянска църква отпадат.

 

Също от 15 април влиза в сила и новата номерация на автобусните линии в район „Панчарево“. Линии № 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се преномерират съответно на № 181, 183, 184, 185, 186 и 187.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Reuters: България e цел на мащабната руска шпионска операция срещу Украйна и НАТО 2| 280 | Reuters: България e цел на мащабната руска шпионска операция срещу Украйна и НАТО Новият унгарски парламент ще заработи от май, Мадяр поиска оставката на президента 1| 286 | Новият унгарски парламент ще заработи от май, Мадяр поиска оставката на президента Прокуратурата не повдигна обвинения за блокадата на тунел „Витиня“ 0| 341 | Прокуратурата не повдигна обвинения за блокадата на тунел „Витиня“

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 5| 10955 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3976 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 3724 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 3626 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 2| 3619 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 13| 3563 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3509 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3122 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 