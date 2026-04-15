Той коментира съобщения в руските медии за предполагаемо намаляване на производството на ракети в Русия и съкращения в бюджета, което би довело до намаляване на изстрелванията в Украйна.

„Фактът, че руснаците имат нещо нередно с ракетите си, е ясно видим от интензивността на ударите им. Например, кога се е случвало вече да е средата на месеца, а те да са изстреляли само 13 балистични и 25 крилати ракети? Това е минимално число. Ако вземем март по нас бяха изстреляни 39 ракети „Искандер“, а през февруари, бяха изстреляни 115 ракети „Искандер“. С други думи, руските ракети сега удрят нашата територия много по-рядко и в много по-малък брой.“, каза Романенко.



Същевременно експертът изрази съмнение, че руснаците намаляват производството на ракети. Той смята, че очевидно има някои прекъсвания, може би в доставките на определени компоненти – все пак украинското разузнаване следи руските производители, а някои страни вече са предприели строги мерки, за да предотвратят получаването на електронни компоненти от руските компании от военно-промишления комплекс.

Що се отнася до производството на дронове, Романенко смята, че производството на Shahed се увеличава, но „изключително плавно“. Той също така отбелязва, че общият брой изстрелвания в Украйна намалява от месец на месец, но това се дължи на факта, че окупаторите изстрелват по-малко примамки, по-специално безпилотни летателни апарати тип „Гербера“.



„Докато преди съотношението между ударни дронове, и дронове-примамки по време на въздушни удари беше 50/50, сега близо две трети от ударите са ударни дронове и само една трета са примамки. Следователно, що се отнася до намаляването на производството на „Шахед-Геран 2-3“, възможно е това да се дължи и на факта, че руснаците сега активно ги преобразуват за използване на ракетни двигатели“, добави експертът.

Сега, според Романенко, руските бойни дронове се оборудват с реактивни двигатели от китайски модел, превръщайки ги в "Геран-3", "Геран-4" и "Геран-5". По-конкретно, "Геран-4" и "Геран-5", които летят с 400-450 км/ч, са извън обсега на украинските зенитни дронове.

Следователно, както подчертава експертът, тези руски бойни дронове изискват разход на ракети, което означава, че ситуацията все още е неясна – не е ясно дали врагът наистина е намалил производството на ракети и дронове, или може би сега складира боеприпаси.