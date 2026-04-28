Вторник, 28 Април 2026, 15:24
Ryanair и други нискотарифни авиокомпании отменят полети заради скъпо гориво

Ryanair, Transavia, Volotea и други нискотарифни авиокомпании изпитват финансови затруднения поради високите цени на авиационното гориво, причинени от войната в Близкия изток, и съкращават полетите си.
 

Затварянето на Ормузкия проток отне от пазара огромна част от доставките на петрол, което доведе до скок в цената на авиационното гориво и предизвика опасения от недостиг, който може да принуди авиокомпаниите да отменят полети, пише БГНЕС. Авиокомпаниите не чакат да се стигне до недостиг на доставки, за да реагират, предаде АФП.

 

„Предупреждение за пътуващите: авиокомпаниите намаляват хиляди полети в момента. Резервирайте рано“, каза водещата на Travel Therapy TV Карен Шалер в Instagram през изминалия уикенд.

 

Този съвет би спечелил одобрението на шефа на Ryanair Майкъл О'Лиъри, който по-рано този месец изрази загриженост, че опасенията от недостиг на гориво карат хората да отлагат резервациите си за полети.

 

Нискотарифните авиокомпании – които според различни оценки контролират малко повече от една трета от световния пазар, първи усещат затрудненията поради естеството на своя бизнес модел. С по-евтините билети те имат по-малък капацитет да поемат покачването на разходите за гориво.

 

Някои от отменените полети може да са нормални корекции, които авиокомпаниите обикновено правят, когато търсенето не отговаря на очакванията по определени маршрути.

 

„Не е необичайно авиокомпаниите да коригират графиците си по това време на годината“, заяви финансовият анализатор Дъдли Шанли от инвестиционната банка Goodbody. Но ако цените на самолетното гориво останат на това ниво, ще се наложат малко повече съкращения за нискотарифните авиокомпании“, добави той.

 

Ако преди войната авиокомпаниите са могли да поддържат маршрути с минимална рентабилност или дори нерентабилни маршрути, скокът в цените на самолетното гориво ще ги принуди да правят трудни избори. Това ще започне за мнозина по време на пиковия летен туристически сезон.

 

„За съжаление, много вероятно е почивките на много хора да бъдат засегнати, било то от отменени полети или от много, много скъпи билети“, каза миналата седмица пред „Скай Нюз“ еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен.

