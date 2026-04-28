Кирил Петков и Божидар Божанов се явиха лично в съда. Адвокат на бившия премиер и депутат е Ина Лулчева, а адвокат Даниела Доковска представлява избрания за депутат в 52-ро Народно събрание Божанов.

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов.

Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне. До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.

Йоловски не се яви в съда. Адвокат Христо Ботев е негов редовно упълномощен защитник по делото.

Съдията заяви, че няма процесуални пречки за конституиране на Александър Йоловски като частен обвинител и подчерта, че определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Божанов обясни пред съда, че е на 38 години и работи като народен представител в 51-ото Народно събрание. Петков заяви, че е на 46 години и работи като управител на фирма "Майкъл Кирил" ООД.

На заседанието Софийският градски съд прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата за отстраняване на грешки обвинителния акт по делото срещу съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов и бившия председател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Определението подлежи на жалба и протест.

В определението си съдът посочва, че конструкцията в обвинителния акт е толкова сложна и хипотетична, че води до извода, че прокуратура има неяснота за какво се повдигат обвинения на Божанов.

Според съда от обвинителния акт не може да се установени в полза на кое дружество Божанов е извършил деянията, за които е обвинен, отбелязва БТА. В една част от акта се говори, че се е опитвал да създаде благоприятни условия за спечелване на обществена поръчка на едно дружество, но впоследствие се посочва, че условията, които е създал са спомогнали на друго дружество. Освен това не се посочва сумата по обществената поръчка. Също така не се разбира с кои свои действия Божанов е застрашил киберсигурността на държавата.

Председателят на съдебния състав се мотивира още, че от обвинителния кат също не става ясно какво е казал Петков на Йоловски, за да предизвика страх. Не се разбира какво е поискал Петков от Йоловски да извърши и защо това е противозаконно.