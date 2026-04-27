Слънчев понеделник, но със студен вятър

Минималните температури ще са между 3° и 8°, а максималните – между 14° и 19°, в София – около 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са около 14 градуса, температурата на морската вода е 13°, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, на места следобед е възможно образуването на купеста облачност, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 1°.