Слънчев понеделник, но със студен вятър
В понеделник времето ще бъде предимно слънчево, на места с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне и до вечерта ще бъде от югоизток.
Минималните температури ще са между 3° и 8°, а максималните – между 14° и 19°, в София – около 17°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са около 14 градуса, температурата на морската вода е 13°, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.
В планините ще преобладава слънчево време, на места следобед е възможно образуването на купеста облачност, но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 1°.
