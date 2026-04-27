Тръмп твърди, че води продуктивни разговори с Путин и Зеленски за край на войната
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че води „добри разговори“ с руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски в опит да постигне уреждане на войната в Украйна.
„Работим по ситуацията с Русия и Украйна и се надявам да успеем“, каза Тръмп в интервю за Fox News. „Водя разговори с него, водя разговори и с президента Зеленски, и това са добри разговори“, каза той, без да уточни кога са се състояли разговорите с двамата лидери.
„Омразата между президента Путин и президента Зеленски е нелепа. Това е лудост. Омразата е нещо лошо, когато се опитваш да уредиш нещо, но това ще се случи“, заяви Тръмп.
