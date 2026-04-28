Слънчево време днес, следобед – краткотрайни бури

Слънчево време днес, следобед – краткотрайни бури
Днес времето ще бъде предимно слънчево. Следобед над Югозападна България ще се развие купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планините, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб от север. В Източна България ще духа от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София – около 21°.
 

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Температурите ще достигнат между 16° и 19°. Морската вода ще бъде 12°–14°. Вълнението ще е 2–3 бала.

 

В планините ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите в Югозападна България ще се развие купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици. По най-високите върхове ще превали сняг. Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад. Температурите ще са около 16° на 1200 метра и около 8° на 2000 метра.

 

В сряда и четвъртък ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда следобед валежи ще има на места в Западна България, а до вечерта и в Северна. Ще бъдат придружени с гръмотевици. В четвъртък валежи се очакват в цялата страна. На места ще бъдат интензивни и с по-големи количества. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили. С него ще нахлуе по-студен въздух. Температурите ще се понижат и в четвъртък максималните ще са между 10° и 15°.

