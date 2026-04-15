От Министерството на отбраната (МО) съобщиха, че полетите до Варна са рутинни и са предназначени за техническо обслужване и презареждане на машините.

Докато за Варна това е нова стъпка, на летище София струпването на техника започна още през февруари. Там бяха разположени 10 летящи цистерни KC-135 Stratotanker, както и транспортни самолети C-130 и Boeing 747.

Военният министър Запрянов обясни, че използването на граждански летища се налага поради липса на достатъчно паркоместа във военната база „Враждебна“. Той увери, че тези машини не участват в бойни полети, а присъствието им е свързано с планирани учения и е предварително съгласувано според националното законодателство.



Новината за полетите във Варна идва в деликатен момент. Техеран официално поиска обяснение от София за струпването на американски самолети, докато в същото време кабинетът „Гюров“ преговаря с Иран за осигуряване на свободен достъп до Ормузкия проток. От МО подчертават, че полетите се извършват въз основа на дългосрочни дипломатически разрешения и не влияят на гражданския график на летищата.



Освен въздушните операции, в следващите дни се очаква и засилено движение по пътищата:

* 16 – 22 април: Полски военен контингент за Косово (KFOR) ще премине транзит през България.

* 14 – 15 април: Български сухопътни части ще се придвижват за участие в национални учения.