Сряда, 15 Април 2026, 19:53
След столицата, и летище Варна става база за презареждане на американските ВВС

Редактор: Frognews
След засиленото присъствие на американска военна техника в столицата, сега и летище Варна се включва в логистичните операции на ВВС на САЩ. В периода от 14 до 17 април на морското летище ще се извършат серия от планирани кацания на стратегически транспортни самолети C-17 Globemaster.
 

От Министерството на отбраната (МО) съобщиха, че полетите до Варна са рутинни и са предназначени за техническо обслужване и презареждане на машините.

 

Докато за Варна това е нова стъпка, на летище София струпването на техника започна още през февруари. Там бяха разположени 10 летящи цистерни KC-135 Stratotanker, както и транспортни самолети C-130 и Boeing 747.

 

Военният министър Запрянов обясни, че използването на граждански летища се налага поради липса на достатъчно паркоместа във военната база „Враждебна“. Той увери, че тези машини не участват в бойни полети, а присъствието им е свързано с планирани учения и е предварително съгласувано според националното законодателство.


Новината за полетите във Варна идва в деликатен момент. Техеран официално поиска обяснение от София за струпването на американски самолети, докато в същото време кабинетът „Гюров“ преговаря с Иран за осигуряване на свободен достъп до Ормузкия проток. От МО подчертават, че полетите се извършват въз основа на дългосрочни дипломатически разрешения и не влияят на гражданския график на летищата.


Освен въздушните операции, в следващите дни се очаква и засилено движение по пътищата:

 

* 16 – 22 април: Полски военен контингент за Косово (KFOR) ще премине транзит през България.
* 14 – 15 април: Български сухопътни части ще се придвижват за участие в национални учения.

